Descubra as brincadeiras ideais para a criança de cada signo

Descobrir quais brincadeiras combinam com cada signo pode facilitar o vínculo familiar e estimular habilidades únicas em cada criança spass / Shutterstock | Portal EdiCase

Na infância, o brincar cumpre um papel essencial, funcionando como um espelho das emoções e como uma ferramenta para fortalecer a autoconfiança. A astrologia, por sua vez, surge como uma linguagem simbólica que ajuda a decifrar essas expressões, oferecendo caminhos para interações mais conscientes e harmoniosas. Inclusive, ela pode ser uma aliada para descobrir as brincadeiras ideais para cada signo.

A seguir, Manah Flora, especialista de Astrocentro — comunidade online de astrologia e bem-estar emocional da América Latina —, compartilha as brincadeiras mais indicadas para a criança de cada signo, considerando suas necessidades de expressão e energia. Confira!

Áries

A brincadeira ideal para a criança do signo de Áries é algo que envolva movimento e desafio Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança ariana tende a ser aquela que chamamos de hiperativa. O espírito aventureiro e extrovertido pode ser visto por muitos pais como se o filho estivesse “fazendo arte” ou até mesmo os desrespeitando, mas reprimir esses comportamentos com agressividade só faz com que o pequeno nativo fique muito irritado e expresse sua energia de forma violenta.

Brincadeiras ideais

Para os pequenos arianos, é importante ensinar a importância da cautela com amor, o que pode ser feito por meio de leituras e brincadeiras que ensinam sobre riscos e autocontrole. Aposte em atividades físicas, esportes, brincadeiras ao ar livre e jogos que desafiem a coragem deles.

Touro

A brincadeira ideal para a criança do signo de Touro envolve experiências sensoriais, como pintura com as mãos Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

A estabilidade emocional é uma característica desses pequenos, que são um pouco mais calmos do que as crianças em geral. O contato físico é traduzido por eles como afeto, e a lealdade na relação com os pais é algo necessário para desenvolver sua autoconfiança.

Brincadeiras ideais

Atividades sensoriais são perfeitas para os taurinos: considere oferecer massinha de modelar, pintura com as mãos, brincadeiras na terra ou areia e tudo que envolva texturas e contato físico. Cozinhar junto também é uma ótima pedida.

Gêmeos

A brincadeira ideal para a criança do signo de Gêmeos estimula a mente e a comunicação, como jogos de palavras e quebra-cabeças Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança que tem o Sol em Gêmeos costuma ser muito curiosa, falante e acelerada, aquele tipo de pessoa que quer tudo para agora e pode se tornar birrenta dependendo de como os pais reagem a esse comportamento.

Brincadeiras ideais

Atividades que estimulem a intelectualidade, como jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, jogos de memória e palavras, são interessantes para essas crianças. Também é importante incentivá-las a terminar o que estão fazendo antes de começar algo novo para não desenvolverem uma personalidade inconstante e ansiosa.

Câncer

A brincadeira ideal para a criança do signo de Câncer é aquela que envolve afeto e imaginação Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

Os cancerianos podem ser considerados “esponjas”, principalmente as crianças, que ainda não têm muita malícia para se proteger de pessoas com intenções negativas. As demonstrações de carinho são muito importantes, e a aceitação, fundamental para terem segurança em si.

Brincadeiras ideais

Aposte em casinhas, bonecas, brincadeiras de faz de conta que envolvam cuidar e nutrir. Além disso, atividades em família, momentos de aconchego com histórias e tudo que cria memórias afetivas faz o coração dos cancerianos bater mais forte são boas alternativas.

Leão

A brincadeira ideal para a criança do signo de Leão incentiva a expressão artística, ajudando-a a mostrar seu brilho e criatividade Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

Os leoninos são cheios de confiança e energia, o que fica superclaro na alegria da criança que tem o Sol em Leão. Apesar de parecerem seguras de si, costumam depender da aprovação dos outros.

Brincadeiras ideais

Considere teatro, dança, fantasias e tudo que coloque a criança no centro das atenções. Os leoninos adoram se apresentar, então eles gostam de fazer shows em casa, brincadeiras com figurinos e atividades artísticas em que eles possam brilhar.

Virgem

A brincadeira ideal para a criança do signo de Virgem envolve organização e lógica, como jogos de montar, blocos ou quebra-cabeças Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

O pequeno virginiano tende a ser um pouco mal-humorado, principalmente quando sua rotina é quebrada. Sentir-se útil é importante e, por isso, os pais podem delegar pequenas tarefas, mas lembrando de ensiná-lo a valorizar suas conquistas para que não se torne excessivamente crítico consigo e com os outros.

Brincadeiras ideais

Considere opções que envolvam organizar brinquedos, classificar objetos por cor ou tamanho, jogos de encaixe e atividades que envolvam ordem e lógica. Jardinagem e cuidar de plantinhas também são ótimas pedidas para os virginianos se sentirem úteis.

Libra

A brincadeira ideal para a criança do signo de Libra envolve beleza, harmonia e convivência, como brinquedos artísticos ou jogos em grupo Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

As crianças librianas são sociáveis e conversadas. Os momentos de lazer com colegas ou irmãos, por sua vez, são muito importantes para o desenvolvimento. Pacíficos até demais, tais nativos tendem a evitar qualquer tipo de conflito ou decisão que possa trazer consequências inesperadas.

Brincadeiras ideais

Aposte em atividades em grupo, jogos cooperativos (não competitivos), atividades artísticas como desenho e música e brincadeiras que envolvam harmonia e beleza. O desafio é incentivar as crianças a tomarem decisões e a expressarem suas próprias vontades durante as brincadeiras.

Escorpião

A brincadeira ideal para a criança do signo de Escorpião é aquela que envolve mistério e descobertas, como jogos de detetive ou caça ao tesouro Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança escorpiana se comporta de forma mais madura do que sua idade porque sua capacidade de percepção traz uma compreensão precoce da vida. A intensidade emocional costuma fazer com que vá “de 8 a 80” em minutos, o que pode até parecer birra. É necessário estabelecer um vínculo de confiança para desenvolver a capacidade de lidar com frustrações.

Brincadeiras ideais

Jogos de mistério, investigação, caça ao tesouro e atividades que envolvam descobertas são muito boas! Os escorpianos adoram segredos, então brincadeiras de detetive e exploração fazem o maior sucesso.

Sagitário

A brincadeira ideal para a criança do signo de Sagitário é aquela que proporciona liberdade, como atividades ao ar livre Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança sagitariana é bem-humorada, falante e acelerada. Sua vida social tem papel fundamental no bem-estar e é muito importante que se sinta confortável nos ambientes que frequenta. Não gosta de se sentir presa, então os pais precisam dar um pouco mais de liberdade desde cedo, mas também estabelecer limites sólidos.

Brincadeiras ideais

Considere atividades ao ar livre, esportes, passeios, viagens (mesmo que curtas!) e brincadeiras que envolvam aventura e exploração. Jogos que ensinem sobre diferentes culturas e lugares também são ótimos para os sagitarianos.

Capricórnio

A brincadeira ideal para a criança do signo de Capricórnio é aquela que desafia a construir, planejar e concluir, como blocos de montar Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança capricorniana é geralmente considerada responsável demais para sua idade. É como se tivesse nascido com um “espírito velho”: necessita de estabilidade emocional, fica mal-humorada facilmente, é implicante e emburrada.

Brincadeiras ideais

São boas opções: jogos de construção (blocos de montar), atividades que tenham começo, meio e fim bem definidos e brincadeiras que envolvam responsabilidade, como cuidar de um bichinho de estimação ou ajudar em pequenas tarefas.

Aquário

A brincadeira ideal para a criança do signo de Aquário é aquela que envolve inovação e criatividade Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

A criança aquariana apresenta uma independência tão notável que pode assustar os pais, que têm dificuldade em dar o espaço de que ela precisa. A necessidade de liberdade é natural e, quando se sentem ameaçados, os nativos de Aquário tendem a responder com rebeldia. As demonstrações de afeto físicas não são muito agradáveis e podem deixá-los irritados. A criatividade e a inteligência, por sua vez, são seu ponto forte.

Brincadeiras ideais

Considere experiências científicas simples, robótica, jogos de lógica, atividades tecnológicas e tudo que seja diferente e inovador. Os aquarianos adoram inventar as próprias brincadeiras, então dê liberdade para criarem suas próprias regras.

Peixes

A brincadeira ideal para a criança do signo de Peixes estimula a sensibilidade e o mundo dos sonhos, com brinquedos ligados à criatividade Vectorbum / Shutterstock | Portal EdiCase

Os pequenos piscianos, extremamente sensíveis e intuitivos, são afetados por tudo que acontece à sua volta. O ambiente interfere diretamente no desenvolvimento da autoconfiança, e é importante que os pais tenham cuidado para não criar uma atmosfera hostil em casa. A inspiração é outra característica notável e que faz com que se deem bem em atividades artísticas.

Brincadeiras ideais

Aulas de música, pintura, dança, teatro e tudo que envolva arte e criatividade são boas opções. Considere, também, brincadeiras com água, faz de conta com histórias fantásticas e atividades que estimulem a imaginação. Essas crianças são mais introspectivas e têm um ritmo único para fazer as coisas.