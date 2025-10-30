Almoço saudável: 5 receitas práticas e ricas em proteínas

Frango grelhado com vagem e batata-doce laranja</div> <div> Elena Shashkina / Shutterstock | Portal EdiCase

Manter uma alimentação equilibrada no dia a dia é totalmente possível, mesmo quando o tempo é curto. Um almoço nutritivo e rico em proteínas é essencial para fornecer energia, fortalecer os músculos e manter a saciedade até a próxima refeição. Além disso, escolhas saudáveis ajudam a melhorar o bem-estar, a concentração e o desempenho nas atividades diárias.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas práticas e ricas em proteínas para o almoço!

Frango grelhado com vagem e batata-doce laranja

Ingredientes

3 peitos de frango

1 colher de chá de suco de limão

200 g de vagem

1 xícara de chá de batata-doce laranja cortada em cubos

laranja cortada em cubos Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os peitos de frango com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos para pegar sabor. Reserve. Distribua os cubos de batata-doce laranja em uma assadeira, regue com um fio de azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido em 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e macios. Reserve.

Em uma panela com água fervente e uma pitada de sal, cozinhe a vagem em fogo médio por 5 a 7 minutos, até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe o frango por cerca de 6 a 8 minutos de cada lado, até ficar bem dourado e cozido por dentro. Sirva o peito de frango fatiado com a vagem e a batata-doce laranja assada.

Salmão grelhado com quinoa e espinafre

Ingredientes

2 filés de salmão

1/2 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de chá de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cebolinha picada

1 xícara de chá de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 1 xícara de chá de água, adicione a quinoa e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 12 a 15 minutos, até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve. Em uma tigela, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 30 minutos.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue por alguns segundos. Junte as folhas de espinafre e refogue por 2 a 3 minutos, até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira, grelhe o salmão por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, até dourar por fora e ficar macio por dentro. Em um pequeno recipiente, misture a cebolinha e um fio de azeite. Mexa bem. Sirva a quinoa no fundo, o espinafre ao lado e o salmão por cima. Regue com o molho de azeite e cebolinha e sirva em seguida.

Omelete de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico com a água até obter uma massa lisa e homogênea. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e a cúrcuma. Junte a cenoura, a abobrinha e a cebola à mistura. Mexa bem para distribuir os ingredientes de forma uniforme. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura e espalhe bem, formando um disco. Cozinhe por cerca de 3 a 4 minutos, até que as bordas firmem. Com a ajuda de uma espátula, vire a omelete com cuidado e deixe dourar do outro lado por mais 2 a 3 minutos, até ficar levemente dourada e cozida por dentro. Sirva em seguida.

Salada de atum com ovo e legumes

Ingredientes

360 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 3 ovos

1/2 maço de alface

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de pepino cortado em rodelas

1/4 de xícara de chá de azeitona preta

1/4 de xícara de chá de cebola cortada em rodelas finas

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque os ovos em uma panela com água suficiente para cobri-los e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, conte 7 a 8 minutos. Escorra, coloque em água fria e descasque. Corte os ovos ao meio. Reserve. Em uma tigela grande, coloque as folhas de alface, o tomate-cereja, o pepino, a azeitona e a cebola. Misture delicadamente. Espalhe o atum por cima da salada, soltando-o em pedaços grandes. Regue com azeite e suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture levemente. Acrescente os ovos cozidos por cima e sirva em seguida.

Panqueca de aveia com recheio de frango e espinafre

Ingredientes

Massa

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

em flocos finos 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 ovo

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Recheio

1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata a aveia, o leite, o ovo, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje uma concha pequena da massa e espalhe, formando um disco fino. Cozinhe por cerca de 1 a 2 minutos de cada lado, até dourar levemente. Faça o mesmo processo com toda a massa. Reserve.

Recheio e montagem