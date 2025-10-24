GERAL

Encontro de gerações
Notícia

"A vida está aqui para ser vivida e eu ainda quero aprender”, reflete Lilia Cabral sobre dividir os palcos com a filha, Giulia Bertolli 

Em entrevista para Donna, as atrizes falam sobre a peça que chega a Porto Alegre na próxima semana e sobre os momentos artísticos que vivem atualmente

Yasmim Girardi

