Após a maternidade
"A escolha de ser mãe não deveria anular outras atividades na vida de uma mulher", diz Andréia Horta, que volta às novelas em "Três Graças"

Em entrevista a Donna, atriz fala sobre o retorno ao trabalho após se tornar mãe de Yolanda e relembra a emoção de viver Elis Regina no cinema e na TV 

Lou Cardoso

