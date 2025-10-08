8 raças de cachorro originárias da Alemanha 

A Alemanha é berço de raças de cachorro populares em todo o mundo Mariya Kuzema / Shutterstock | Portal EdiCase

A Alemanha é um país reconhecido mundialmente pela sua história, cultura e tradição, e esse legado também se reflete no mundo animal. Diversas raças de cachorro nasceram em território alemão e ganharam destaque em diferentes partes do mundo, seja por suas habilidades de trabalho, inteligência, lealdade ou até mesmo pela aparência marcante.

Ao longo dos séculos, os alemães desenvolveram cães para funções específicas, como caça, guarda, pastoreio e companhia. A relação com os cachorros sempre foi de parceria, com os animais desempenhando papéis fundamentais na vida rural e urbana. Hoje, essas raças não apenas preservam suas características originais, mas também conquistam cada vez mais tutores em busca de companheiros fiéis e versáteis.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da Alemanha!

1. Pastor alemão

O pastor alemão é um cachorro extremamente fiel e protetor Barat Roland / Shutterstock | Portal EdiCase

Considerado um dos cães mais famosos do mundo, o pastor alemão surgiu no século XIX como auxiliar no pastoreio e na guarda de rebanhos. É um cachorro de porte médio a grande, musculoso e ágil, com pelagem densa e dupla, que pode variar entre o preto, marrom e fulvo. Extremamente inteligente, é muito usado em forças policiais e de resgate. Leal e protetor, cria forte vínculo com o tutor e se adapta bem a treinamentos.

2. Dachshund

Dachshund é um cão companheiro e brincalhão, ideal para famílias 4sally scott / Shutterstock | Portal EdiCase

Conhecido popularmente como “salsicha”, o dachshund foi criado para caçar texugos e pequenos animais em tocas. Seu corpo alongado e patas curtas são características marcantes. Pode apresentar três tipos de pelagem: curta, longa ou dura, e em diversas cores. Apesar do tamanho pequeno, é valente, curioso e ativo. É também um cão companheiro e brincalhão, ideal para famílias.

3. Boxer

O boxer é protetor e gentil com todos os membros da casa ibanezfilm / Shutterstock | Portal EdiCase

Originário da Alemanha no final do século XIX, o boxer descende de cães de caça de touros. De porte médio, é musculoso, com focinho curto e expressivo. Tem pelagem curta e lisa, geralmente em tons de dourado ou tigrado, podendo ter manchas brancas. É brincalhão, leal e enérgico, sendo ótimo com crianças e bastante protetor do lar.

4. Doberman

O doberman é afetuoso e devotado ao tutor, além de ser facilmente treinável Jelizaveta Karakaja / Shutterstock | Portal EdiCase

O doberman foi desenvolvido por Karl Friedrich Louis Dobermann no século XIX para atuar como cão de guarda. É um animal elegante, de porte grande, musculoso e com pelagem curta e escura, geralmente preta ou marrom. É reconhecido pela coragem, inteligência e instinto protetor. Apesar da fama de “bravo”, é afetuoso e devotado ao tutor, além de ser facilmente treinável.

5. Rottweiler

O rottweiler é um animal muito brincalhão e fiel a quem ama otsphoto / Shutterstock | Portal EdiCase

Criado originalmente para conduzir gado e proteger propriedades, o rottweiler é um cachorro robusto. Tem pelagem curta, preta com marcas castanhas características no rosto e patas. Seu porte pode ser imponente, mas é equilibrado, confiante e muito leal. Com socialização e treinamento adequados, é um excelente guardião e companheiro familiar.

6. Schnauzer

O schnauzer, com sua aparência distintiva e lealdade inigualável, é um companheiro fiel Debra Anderson / Shutterstock | Portal EdiCase

O schnauzer surgiu na Baviera e existe em três tamanhos: miniatura, padrão e gigante. É facilmente reconhecido pela barba e sobrancelhas longas, que lhe conferem um ar distinto. Sua pelagem é dura e densa, geralmente em tom de sal e pimenta ou preta. Inteligente, ativo e afetuoso, é um cachorro que se adapta bem a ambientes urbanos e é muito ligado ao tutor.

7. Weimaraner

O weimaraner é ágil, enérgico e possui excelente faro Sushitsky Sergey / Shutterstock | Portal EdiCase

Conhecido como o “fantasma cinzento”, o weimaraner é um cachorro de caça elegante e atlético. De porte médio a grande, apresenta pelagem curta e sedosa em tons de cinza, como prata, corça ou rato. Criado para caçar animais grandes, é ágil, enérgico e possui excelente faro. Muito leal e apegado, costuma seguir o tutor em todos os lugares, sendo também um ótimo cão de companhia.

8. Lulu da pomerânia (spitz alemão anão)

O lulu da pomerânia é um cachorro enérgico e inteligente Erika.Mendes / Shutterstock | Portal EdiCase