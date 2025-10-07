7 dicas para evitar o mau hálito em cães e gatos

O cuidado com o hálito dos cães e gatos ajuda a evitar diferentes tipos de doenças Eric Isselee / Shutterstock | Portal EdiCase

O mau hálito em cães e gatos, também conhecido como halitose, é um problema que incomoda não apenas os tutores, mas também pode indicar que algo não vai bem com a saúde do animal. Muitas vezes, está ligado ao acúmulo de tártaro e placa bacteriana nos dentes, que favorecem a proliferação de bactérias e deixam o hálito desagradável. No entanto, em alguns casos, ele pode ser um sinal de doenças mais sérias, como complicações renais, hepáticas ou gastrointestinais, que exigem atenção veterinária imediata.

Por isso, o hálito do pet nunca deve ser ignorado. Além do desconforto, a halitose pode impactar diretamente a qualidade de vida do animal, causando dor, inflamações e até dificuldade para se alimentar. A boa notícia é que, com alguns cuidados simples, é possível prevenir e controlar esse problema, ajudando a manter a boca dos bichinhos saudável e evitando complicações futuras.

A seguir, confira algumas dicas para evitar o mau hálito em cães e gatos!

1. Escovação regular dos dentes

Escovar os dentes dos cães e gatos é a forma mais eficaz de prevenir o mau hálito. A recomendação é utilizar escova e creme dental específicos para pets, já que produtos para humanos podem ser tóxicos. A escovação remove restos de alimentos e a placa bacteriana, que são as principais causas do odor.

Luciana Capirazzo, médica-veterinária e especializada em odontologia veterinária, recomenda escovar os dentes do pet diariamente e por um período de 5 minutos, fazendo movimentos circulares. “De preferência, no mesmo horário, para que se torne um hábito”, indica.

2. Uso de petiscos funcionais

Além da escovação, há produtos que complementam a higiene bucal dos animais. “Existem, no mercado, petiscos voltados para a saúde oral, enxaguantes bucais e produtos para colocar na água que o animal bebe”, lista Luciana Capirazzo.

Os petiscos, em especial, estimulam a mastigação, reduzem a formação de tártaro e ajudam a refrescar o hálito. Contudo, é importante oferecer esses petiscos com moderação e sempre optar por produtos recomendados por veterinários. Além disso, essas opções não devem substituir a escovação.

3. Brinquedos que ajudam na limpeza

Brinquedos de borracha ou nylon são aliados na saúde bucal dos pets. Ao mastigá-los, cães e gatos fazem uma espécie de escovação natural, que ajuda a remover resíduos de alimentos. Esses brinquedos também estimulam o comportamento natural de roer e contribuem para fortalecer os dentes, tornando-se uma forma divertida de manter o hálito mais agradável.

Rações secas favorecem a mastigação e diminuem o acúmulo de resíduos entre os dentes Snezhana_G / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Alimentação adequada

A escolha da ração ou do alimento oferecido ao pet também influencia o hálito. Rações secas, por exemplo, estimulam a mastigação e diminuem o acúmulo de resíduos entre os dentes. Já alimentos caseiros sem orientação podem favorecer o aparecimento de mau odor. Por isso, o ideal é conversar com um veterinário para ajustar a dieta de acordo com as necessidades do animal.

5. Hidratação constante

A água tem papel fundamental na saúde bucal, já que ajuda a eliminar partículas de alimentos e mantém a boca mais limpa. Além disso, a hidratação adequada evita o ressecamento da mucosa, que pode intensificar o mau cheiro. Por isso, é importante garantir que o pet sempre tenha acesso a água fresca e limpa durante todo o dia.

6. Limpeza profissional com o veterinário

Em alguns casos, a escovação em casa não é suficiente para eliminar o tártaro já formado. Nessas situações, o veterinário pode indicar uma limpeza profissional, realizada com equipamentos específicos. Esse procedimento, feito geralmente sob anestesia, ajuda a manter a saúde bucal e prevenir complicações mais sérias, como gengivite e perda dentária.

7. Consultas regulares ao veterinário