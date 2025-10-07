7 alimentos que ajudam a espantar o mau humor

Uma alimentação equilibrada pode reduzir irritabilidade, ansiedade e fadiga Antonina Vlasova / Shutterstock | Portal EdiCase

O mau humor nem sempre é apenas uma questão emocional. Em muitos casos, ele está diretamente relacionado à alimentação e ao funcionamento do cérebro. A carência de certos nutrientes, como vitaminas do complexo B, magnésio e triptofano, afeta a produção de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, como a serotonina e a dopamina.

Além disso, conforme a nutricionista Laíta Babio, do Espaço Hi, certos alimentos fornecem nutrientes que influenciam a produção de neurotransmissores e hormônios essenciais para o equilíbrio emocional e o bem-estar. “O que colocamos no prato tem efeito direto sobre o cérebro. Uma alimentação equilibrada pode reduzir irritabilidade, ansiedade e fadiga, contribuindo para dias mais leves e felizes”, explica.

A seguir, a especialista lista sete alimentos que ajudam a espantar o mau humor e explica como cada um deles age no organismo. Confira!

1. Chocolate amargo

O chocolate amargo contém teobromina e feniletilamina, compostos que estimulam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados à sensação de prazer e felicidade. “Consumido com moderação, ele é um aliado para elevar o humor e reduzir a ansiedade“, orienta a nutricionista.

2. Oleaginosas (castanhas, nozes e amêndoas)

Ricas em magnésio, ômega 3 e triptofano, as oleaginosas ajudam a regular a função cerebral e a reduzir o estresse. “O magnésio, por exemplo, tem papel direto na prevenção da irritabilidade e da fadiga mental”, destaca Laíta Babio.

3. Peixes gordurosos (salmão, sardinha e atum)

Fontes de ômega 3, esses peixes fortalecem as membranas das células cerebrais e favorecem a liberação equilibrada de neurotransmissores. “Estudos mostram que quem consome ômega 3 regularmente apresenta menos sintomas de depressão e mau humor”, afirma a nutricionista.

As frutas cítricas são ricas em vitamina C, que pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol no organismo New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Frutas cítricas

Laranjas, limões e tangerinas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. “A vitamina C também atua como antioxidante, protegendo o cérebro de danos causados pelo estresse oxidativo”, explica Laíta Babio.

5. Iogurte e probióticos

O intestino é conhecido como o “segundo cérebro”, e a microbiota intestinal influencia diretamente o humor. “Probióticos presentes em iogurtes naturais e kefir estimulam a produção de serotonina e ajudam a reduzir ansiedade e irritação”, observa.

6. Aveia

Rica em fibras e triptofano, a aveia auxilia na produção de serotonina e promove sensação de calma e bem-estar. “Além disso, por ter digestão mais lenta, evita picos de glicose no sangue, que podem causar irritabilidade e oscilações de humor”, explica a especialista.

7. Vegetais verde-escuros (couve, espinafre e brócolis)

Esses vegetais são fontes de ácido fólico e magnésio, nutrientes que participam da síntese de serotonina e dopamina. “O consumo regular melhora a disposição e reduz sintomas de desânimo e cansaço mental”, afirma Laíta Babio.

Alimentação para o bom humor

A alimentação pode ajudar a manter a saúde mental. “Incorporar esses alimentos ao dia a dia é uma maneira simples e eficaz de equilibrar o humor e promover bem-estar. A alimentação é uma ferramenta poderosa para cuidar da mente e do corpo”, conclui a nutricionista.