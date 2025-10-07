Hábitos simples de autocuidado, como passar protetor solar no corpo, podem transformar a experiência de treino em algo mais leve e saudável BearFotos / Shutterstock | Portal EdiCase

A rotina de quem pratica esportes exige atenção com o corpo antes, durante e depois da atividade. Não se trata apenas de força ou resistência, mas de um cuidado completo que envolve prevenção de lesões, regeneração muscular e proteção da pele. Quando bem aplicados, hábitos simples de autocuidado podem transformar a experiência de treino em algo mais leve e saudável.

Com os produtos adequados, é possível manter o equilíbrio entre desempenho e bem-estar, prevenindo desconfortos e favorecendo a recuperação. Da cabeça aos pés, a escolha certa pode ser o diferencial entre um treino comum e uma rotina de cuidados eficiente. Confira abaixo 7 aliados do autocuidado para quem pratica esportes!

1. Protetor solar

Indispensável para quem pratica atividades ao ar livre, o protetor solar evita queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e, principalmente, câncer de pele. Prefira versões de amplo espectro, resistentes ao suor e de rápida absorção. O cuidado também se estende aos cabelos: protetores capilares ajudam a evitar ressecamento e danos causados pela exposição solar, mantendo fios saudáveis e mais resistentes.

2. Creme para pernas cansadas

Exercícios de impacto, como corrida e saltos, podem causar sensação de peso e fadiga às pernas. Produtos formulados com ativos como centella asiática, camomila, cânfora e arnica oferecem alívio rápido, melhoram a circulação e trazem frescor imediato após o treino.

3. Base preventiva para unhas

Ambientes úmidos como academias, piscinas e vestiários favorecem a proliferação de fungos e bactérias. Bases com ação antifúngica e antibacteriana, enriquecidas com óleos naturais e ativos fortalecedores, são essenciais para manter as unhas protegidas, resistentes e saudáveis.

“Para garantir unhas fortes e livres de infecções, indico a Base Preventiva Anti Fungos Fortilon. Ela é formulada com óleos de melaleuca, cravo e copaíba, além de ativos que fortalecem e previnem a quebra”, recomenda a podóloga Rosy Mery, do salão Jacques Janine Center Norte, localizado em São Paulo.

4. Hidratante corporal leve

O suor e o atrito das roupas podem deixar a pele ressecada. Aposte em hidratantes de rápida absorção, que devolvem maciez e ajudam a manter a barreira cutânea sem deixar sensação pegajosa, garantindo conforto até mesmo nos treinos mais intensos.

Para áreas de atrito, como coxas, axilas ou seios — principalmente em corridas —, balms calmantes ou cremes pós-treino são ótimos aliados para prevenir assaduras e irritações.

5. Creme hidratante para os pés

Os pés são a base de todo movimento e precisam de atenção especial. Cremes específicos, com ativos como ureia e ácido hialurônico, promovem hidratação profunda, recuperam a maciez e evitam o ressecamento causado pelo impacto e pelo uso constante de tênis.

6. Creme antitranspirante para mãos e pés

O suor excessivo pode atrapalhar tanto a performance quanto o conforto durante a prática de atividades físicas. Além dos antitranspirantes corporais tradicionais, produtos específicos para mãos e pés ajudam a controlar a transpiração sem ressecar a pele.

7. Produtos relaxantes para banho

Banhos de imersão com sais ou espumas aromáticas ajudam não só a relaxar a musculatura, mas também a aliviar o estresse mental após treinos intensos, tornando o autocuidado parte essencial da recuperação.

Produtos com ativos como extrato de lavanda, óleo de arnica e camomila trazem sensação imediata de relaxamento, aliviam a tensão muscular e são ideais para quem pratica esportes regularmente, auxiliando na recuperação após treinos intensos.

Cuide do corpo com responsabilidade

Por fim, vale lembrar que cada corpo responde de forma diferente aos estímulos e produtos. Por isso, é sempre importante contar com a orientação de profissionais da saúde — como dermatologistas para cuidados com a pele, fisioterapeutas e médicos do esporte para alívio muscular e recuperação —, garantindo que os produtos escolhidos sejam realmente adequados às necessidades individuais. Cuidar do corpo com responsabilidade é tão importante quanto se manter ativo.