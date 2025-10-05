A abóbora-moranga é um daqueles ingredientes que tornam o almoço mais saboroso e acolhedor. Seu gosto adocicado e textura cremosa combinam com diferentes preparos; além disso, é rica em fibras, potássio e betacaroteno, contribuindo para uma alimentação equilibrada e cheia de cor.
Simples, nutritiva e versátil, ela pode ser usada em recheios, assados, cremes e refogados. Veja 5 receitas surpreendentes com abóbora-moranga para o almoço e descubra como esse ingrediente pode transformar o seu dia a dia à mesa!
Camarão na abóbora-moranga
Ingredientes
Abóbora-moranga
- 1 abóbora-moranga
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
Recheio de camarão
- 1 kg de camarão limpo
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de colorau
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de sal
- Cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Abóbora-moranga
Corte uma tampa na parte superior da abóbora-moranga e retire todas as sementes com o auxílio de uma colher. Esfregue sal e um fio de azeite por dentro da abóbora-moranga. Em seguida, envolva-a em papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, ou até que a polpa esteja macia, mas sem desmanchar. Reserve.
Recheio de camarão
Em uma tigela, tempere o camarão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o pimentão e os tomates e deixe cozinhar por alguns minutos até formar um molho espesso.
Junte o camarão ao refogado e cozinhe por 3 a 4 minutos, apenas até ficar rosado. Depois, acrescente o leite de coco, o extrato de tomate, o requeijão cremoso e o colorau, misturando até obter um creme homogêneo e encorpado. Ajuste o sal e finalize com o cheiro-verde picado. Despeje o creme de camarão dentro da moranga já assada, tampe novamente e leve ao forno por mais 10 a 15 minutos, apenas para aquecer e integrar os sabores. Sirva em seguida.
Risoto de abóbora-moranga com castanha-de-caju
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de alho-poró fatiado
- 1 xícara de chá de abóbora-moranga descascada e cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró. Depois, acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Junte o vinho e deixe evaporar. Após, adicione a abóbora-moranga e comece a colocar o caldo, uma concha por vez, mexendo até o arroz ficar cremoso (cerca de 20 minutos). Em seguida, desligue o fogo e misture a manteiga, o queijo e a castanha-de-caju. Sirva imediatamente.
Lasanha de abóbora-moranga com espinafre
Ingredientes
Creme de abóbora-moranga
- 2 xícaras de chá de abóbora-moranga cozida e amassada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
Recheio de espinafre
- 1 maço de espinafre picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 200 g de ricota amassada
Montagem
- 8 folhas de massa para lasanha pré-cozida
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Azeite para untar
Modo de preparo
Creme de abóbora-moranga
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem translúcidos. Acrescente a abóbora-moranga amassada, o leite e o requeijão, misturando até formar um creme aveludado. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.
Recheio de espinafre
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Escorra o excesso de líquido, junte a ricota e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma pasta.
Montagem
Em um refratário untado, coloque uma camada de molho de abóbora-moranga, seguida por uma camada de massa, o recheio de espinafre e fatias de muçarela. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com o creme de abóbora-moranga e o parmesão ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos para gratinar. Sirva em seguida.
Escondidinho de carne-seca com purê de abóbora-moranga
Ingredientes
- 1 kg de abóbora-moranga descascada e cortada em cubos
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de requeijão
- Água para cozinhar
- Queijo muçarela ralado para gratinar
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a abóbora-moranga com água e adicione um pouco de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Escorra e amasse. Depois, misture com manteiga, leite, sal e noz-moscada até formar um purê cremoso. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne-seca e o tomate. Misture e refogue por 10 minutos. Adicione o requeijão e misture. Após, em um refratário, faça uma camada de purê, depois o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Cubra com queijo muçarela e leve ao forno a 220 °C por 25 minutos até dourar. Sirva em seguida.
Nhoque de abóbora-moranga
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora-moranga cozida e amassada
- 1 gema de ovo
- Água para cozinhar
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, noz-moscada em pó, salsinha, manjericão e tomilho picados a gosto
- 1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a abóbora-moranga, a gema de ovo, o parmesão, o sal e a noz-moscada. Acrescente a farinha aos poucos, misturando até obter uma massa firme. Depois, com auxílio das mãos, modele rolinhos e corte em pedaços. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe os nhoques até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira. Após, em uma frigideira, aqueça manteiga e azeite em fogo médio. Junte a salsinha, o manjericão e o tomilho e salteie o nhoque rapidamente nessa mistura. Sirva em seguida.