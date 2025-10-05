O picadinho é um prato delicioso e prático, perfeito para o almoço do dia a dia. Ele combina pedaços macios de carne ou frango com molhos e acompanhamentos variados, resultando em uma refeição saborosa e reconfortante. Além disso, há diferentes versões da receita, que agradam a variados gostos.
A seguir, confira 5 receitas práticas e deliciosas de picadinho para o almoço!
Picadinho de carne com legumes
Ingredientes
- 600 g de carne bovina cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem pele, sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 2 batatas cortadas em cubos grandes
- 1 cenoura cortada em rodelas grossas
- 1 talo de salsão picado
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
- 3 xícaras de chá de água quente
- Sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça uma colher de sopa de óleo em fogo médio e doure os cubos de carne aos poucos, até que fiquem bem selados. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione o restante do óleo, refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate e o extrato, mexendo até formar um molho espesso. Volte a carne à panela, misture bem e adicione a água quente. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos, até a carne ficar macia. Acrescente as batatas, a cenoura, o salsão e o pimentão. Deixe cozinhar por mais 20 minutos, até que os legumes estejam macios e o caldo encorpado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, salpique o tomilho e sirva em seguida.
Picadinho de frango com legumes
Ingredientes
- 600 g de peito de frango cortado em cubos médios
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem pele, sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1 xícara de chá de água quente
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue os cubos de frango até dourarem bem por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Junte o tomate e o extrato de tomate e mexa bem até formar um molho espesso. Acrescente a cenoura e a água quente. Deixe cozinhar por cerca de 8 minutos, até a cenoura começar a amolecer.
Volte o frango à panela, junte a abobrinha, o pimentão, o milho-verde e a ervilha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho reduzir e os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, salpique cheiro-verde e sirva em seguida.
Picadinho de carne com abóbora e cheiro-verde
Ingredientes
- 700 g de carne bovina cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 tomate maduro picado
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos médios
- 3 xícaras de chá de água quente
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o tomate e o extrato de tomate, mexendo até formar um molho espesso. Volte a carne para a panela, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica.
Adicione a água quente, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 45 minutos, até a carne ficar macia. Coloque os cubos de abóbora-cabotiá e cozinhe por mais 15 a 20 minutos, até que fiquem macios e o caldo encorpado. Desligue o fogo, salpique cheiro-verde e sirva em seguida.
Picadinho de carne com legumes e minicebola
Ingredientes
- 800 g de carne bovina cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 3 xícaras de chá de caldo de carne caseiro
- 2 cenouras cortadas em rodelas grossas
- 2 talos de salsão cortados em fatias
- 1 xícara de chá de minicebola branca
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 folha de louro
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os cubos de carne aos poucos, até ficarem bem selados por fora. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Junte o extrato de tomate e mexa bem para soltar o fundo da panela. Volte a carne para a panela, tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e a folha de louro.
Adicione o caldo de carne. Tampe parcialmente e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 50 minutos, ou até a carne ficar macia. Acrescente as cenouras e o salsão, e cozinhe por mais 15 minutos, até que fiquem macios. Nos últimos 10 minutos de cozimento, junte as minicebolas e ajuste o sal. Cozinhe até o caldo encorpar e os sabores se unirem. Sirva em seguida.
Picadinho vegetariano de cogumelo e lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- 2 xícaras de chá de cogumelo portobello fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate maduro picado
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água suficiente para cozinhar a lentilha
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a lentilha com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue o cogumelo até dourar e soltar parte da água. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione o restante do azeite e refogue a cebola e o alho até dourar.
Junte o tomate, o extrato de tomate e a páprica, mexendo bem. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o caldo de legumes. Cozinhe por cerca de 10 minutos, até os legumes ficarem macios. Junte a lentilha cozida e o cogumelo refogado. Misture bem, tempere com sal e pimenta-do-reino, e cozinhe por mais 5 minutos para encorpar o sabor. Desligue o fogo, polvilhe cheiro-verde e sirva em seguida.