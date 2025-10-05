Pão rústico sem sova Saprunova Marina / Shutterstock | Portal EdiCase

Há algo de terapêutico em preparar pão: a mistura dos ingredientes, o descanso da massa e o cheirinho que invade a casa criam uma experiência acolhedora e recompensadora. O ato de fazer pão vai além da receita — é um convite a desacelerar e apreciar cada etapa.

Para Karla Prates, chef e consultora gastronômica especializada em panificação artesanal e confeitaria afetiva, o segredo está justamente nesse ritual. “O pão ensina paciência. É preciso respeitar o tempo da massa e confiar na fermentação natural”, afirma.

De acordo com ela, não há mistério nem barreira para quem quer começar. “Qualquer pessoa pode fazer um bom pão, basta curiosidade e vontade de experimentar”. A seguir, ela compartilha 5 receitas de pães práticos para fazer em casa!

Pão rústico sem sova

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

de farinha de trigo 1 1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de fermento biológico seco

1 1/2 xícara de chá de água morna

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela até obter uma massa pegajosa. Cubra com um pano e deixe descansar entre 12 e 18 horas em temperatura ambiente, permitindo que a fermentação aconteça naturalmente. Em seguida, modele a massa em formato de bola e deixe crescer por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 230 °C por cerca de 40 minutos, preferencialmente em uma panela com tampa. O resultado é um pão de casca crocante e miolo leve, ideal para acompanhar queijos e sopas.

Pão de leite

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 xícara de chá de leite morno

morno 2 colheres de sopa de manteiga derretida

Leite para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite, o açúcar e o fermento e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, acrescente os demais ingredientes e amasse até formar uma massa lisa e homogênea. Cubra e deixe crescer até dobrar de tamanho, por cerca de uma hora. Depois, modele os pães, pincele com leite e leve em uma assadeira ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até que fiquem dourados. O resultado é um pão leve e macio, perfeito para o café da manhã com manteiga ou geleia.

Pão de queijo mineiro tradicional rocharibeiro / Shutterstock | Portal EdiCase

Pão de queijo mineiro tradicional

Ingredientes

2 xícaras de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 ovo

1 xícara de chá de queijo minas meia-cura ralado

minas meia-cura ralado Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, ferva o leite com o óleo. Despeje a mistura ainda quente sobre o polvilho em um recipiente, mexendo bem até incorporar. Deixe esfriar um pouco e, em seguida, acrescente o ovo, o queijo ralado e o sal, misturando até obter uma massa lisa e modelável. Modele bolinhas e coloque-as em uma assadeira untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até que fiquem levemente douradas. O resultado é um pão de queijo clássico e irresistível, perfeito para servir quentinho.

Pão integral

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

10 g de fermento biológico seco

1 1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Misture a água, o mel e o fermento em uma tigela e deixe descansar por cerca de 10 minutos para ativar o fermento. Em seguida, adicione as farinhas, o sal e o azeite, misturando bem até obter uma massa uniforme. Transfira para uma forma de pão untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo integral, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 40 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, até que o pão esteja dourado e firme. O resultado é um pão integral nutritivo e fácil de fazer, ideal para lanches e torradas.

Pão doce de banana e aveia

Ingredientes

2 bananas maduras amassadas

maduras amassadas 1 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa espessa e homogênea. Despeje em uma forma pequena untada com óleo vegetal e enfarinha com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até que a superfície fique levemente dourada. Retire do forno, deixe esfriar antes de fatiar e sirva. O resultado é um pão úmido, leve e sem fermento — perfeito para o lanche da tarde.