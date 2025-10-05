5 receitas de moqueca vegetariana fáceis de fazer

Autenticamente nacional, a moqueca é um prato com influências indígenas, africanas e portuguesas. Proveniente de uma iguaria indígena chamada “pokeka”, essa refeição é tipicamente preparada com peixe; no entanto, por ser versátil, permite combinações e variações deliciosas, especialmente para os vegetarianos. Com criatividade, é possível prepará-la sem ingredientes de origem animal e manter o sabor único dessa receita tradicional brasileira.
Confira, a seguir, 5 receitas de moquecas vegetarianas saborosas e fáceis de fazer para você experimentar novos sabores!
Moqueca de banana-da-terra
Ingredientes
- 6 bananas-da-terra cortadas em rodelas
- 3 dentes de alho picados
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- Sal, azeite e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue por 2 minutos. Adicione os pimentões e os cubos de tomate e refogue até murcharem. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione um pouco mais de azeite e doure a banana-da-terra. Acrescente o refogado de pimentão, o leite de coco, o sal, o coentro e o azeite de dendê. Cozinhe por 20 minutos e sirva em seguida.
Moqueca de jaca verde desfiada
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de jaca verde cozida e desfiada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 cebola cortada em rodelas
- 2 dentes de alho amassados
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- 1 pitada de colorau
- Sal e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão até amaciarem. Acrescente o tomate e o colorau, mexendo até formar um molho espesso. Junte a jaca desfiada, o sal e o leite de coco, misturando bem. Cozinhe por cerca de 10 minutos para incorporar os sabores. Finalize com o coentro picado.
Moqueca de palmito
Ingredientes
- 5 xícaras de chá de molho de tomate
- 300 g de palmito cortado em rodelas
- 2 xícaras de chá de azeitona verde
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 tomates sem sementes e picados
- 400 ml de leite de coco
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- Sal e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão e refogue por 2 minutos. Junte o palmito, a azeitona, a pimenta dedo-de-moça e o tomate e misture bem. Por último, coloque o leite de coco e o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e polvilhe com o coentro. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Moqueca de abóbora com castanha-de-caju
Ingredientes
- 500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de castanha-de-caju torrada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o pimentão e o tomate e cozinhe por alguns minutos até formar um molho leve. Adicione a abóbora-cabotiá, o sal, a pimenta-do-reino e o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até a abóbora-cabotiá ficar macia. Finalize com a castanha-de-caju e o coentro. Sirva em seguida.
Moqueca de grão-de-bico
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 1 xícara de chá de leite de coco
- Sal e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o grão-de-bico, o sal, o coentro e o leite de coco e cozinhe por 8 minutos, após levantar fervura. Por último, coloque o azeite de dendê e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.