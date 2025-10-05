Bolinho de feijoada Bernardo Couto / Shutterstock | Portal EdiCase

A comida de boteco é uma verdadeira tentação para muitos. A boa notícia é que muitos deles podem ser preparados facilmente em casa. Isso não apenas facilita o acesso a esses itens como também proporciona a oportunidade de personalizar os sabores de acordo com as preferências pessoais.

A seguir, confira 5 receitas de comida de boteco para fazer em casa!

Bolinho de feijoada

Ingredientes

2 l de água

1/2 kg de feijão-preto

100 g de carne-seca dessalgada e cortada em cubos

100 g de lombo defumado cortado em cubos

100 g de costelinha dessalgada

1 linguiça calabresa cortada em cubos

1 linguiça paio cortada em cubos

3 folhas de louro

5 dentes de alho descascados e picados

200 g de farinha de mandioca fina

1 colher de sopa de polvilho azedo

2 maços de couve cortados em tiras

250 g de bacon cortado em cubos

Farinha de rosca para empanar

Azeite de oliva a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a água, o feijão-preto, as carnes (exceto o bacon) e as folhas de louro. Leve ao fogo médio para cozinhar por 1 hora após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e transfira tudo para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure um dente de alho. Adicione a mistura de feijão-preto batida e refogue por 5 minutos.

Acrescente, aos poucos, a farinha de mandioca, sem parar de mexer, até engrossar e soltar da panela. Retire do fogo, tempere com sal e deixe esfriar. Junte o polvilho azedo e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o restante do alho. Acrescente o bacon e refogue por 5 minutos. Coloque a couve, refogue por 2 minutos e desligue o fogo.

Abra pequenas porções de massa de feijão-preto na mão e coloque uma colher de chá de couve refogada no centro. Faça bolinhos. Passe na farinha de rosca para empanar e reserve. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Coxinha de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de água

2 tabletes de caldo de galinha

4 colheres de sopa de óleo

100 g de margarina

1 cebola ralada

2 dentes de alho

3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de milho

1 kg de peito de frango cozido , temperado e desfiado

, temperado e desfiado 6 ovos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a água, o caldo de galinha, o óleo, a margarina, a cebola e o alho. Leve ao fogo médio e deixe ferver. Acrescente as farinhas de trigo e de milho misturadas. Mexa até engrossar e desgrudar da panela. Unte uma superfície lisa com óleo e sove a massa. Retire uma porção de massa, faça uma bolinha e aperte com as mãos até obter um disco com 2 cm de espessura. Recheie com uma colher de chá de frango e feche. Passe no ovo e na farinha de rosca. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as coxinhas até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Torresmo crocante

Ingredientes

500 g de barriga de porco

Sal a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte a barriga de porco em cubos. Coloque em uma panela e tempere com sal. Leve ao fogo baixo até fritarem na própria gordura, mexendo de vez em quando. Quando estiverem dourados e crocantes, retire da panela e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Iscas de peixe Diego Tomazini / Shutterstock | Portal EdiCase

Iscas de peixe

Ingredientes

450 g de filé de peixe cortado em iscas

cortado em iscas 2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Farinha de trigo e fubá para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal, alho e pimenta-do-reino. Depois, passe as iscas na mistura de farinha de trigo e fubá. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as iscas até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau sem pele e sem espinha, dessalgado por 48 horas

sem pele e sem espinha, dessalgado por 48 horas 3 batatas sem casca, cozidas e amassadas

1/2 xícara de chá de leite

4 gemas de ovo

4 claras de ovo

3 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 xícaras de chá de óleo

Modo de preparo