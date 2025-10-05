As orações e meditações cristãs ajudam a acalmar a mente PeopleImages / Shutterstock | Portal EdiCase

Em momentos de ansiedade, a oração e a meditação podem ser ferramentas poderosas para acalmar a mente e fortalecer o espírito. Ambas ajudam a reconectar a pessoa com o presente, trazendo sensação de paz interior e equilíbrio emocional.

Segundo Stephany Fitch, diretora-geral do Hallow Brasil, que oferece meditações e orações guiadas, dedicar alguns minutos por dia para essas práticas pode transformar o bem-estar emocional. “Quando a mente está acelerada e o coração inquieto, a oração nos ajuda a respirar, a voltar ao presente e a lembrar que não estamos sozinhos. É um convite à calma e à confiança em Deus”, afirma.

A seguir, confira 5 orações e meditações cristãs para aliviar a ansiedade e fortalecer a mente!

1. Oração da serenidade

Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente três vezes. Repita mentalmente ou em voz alta: “Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que posso. E sabedoria para perceber a diferença. Amém”. Permaneça em silêncio por alguns minutos, sentindo cada respiração e permitindo que a calma se instale no corpo.

2. Meditação do “respira e reza”

Sente-se ou deite-se de maneira confortável. Feche os olhos e inspire contando até quatro, segure o ar por dois segundos e expire contando até seis. Enquanto respira, mentalize as palavras: “Deus, acalme minha mente, fortaleça meu coração, guie meus passos”. Continue essa prática por cinco a dez minutos, concentrando-se apenas na respiração e nas palavras.

3. Oração baseada no Salmo 23

Leia ou recite lentamente:

“O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém”.

Respire profundamente entre os versículos, deixando que cada frase ressoe internamente.

4. Rosário da paz interior

Escolha um mistério do dia ou medite em qualquer passagem bíblica que traga conforto. Segure o terço, recite o Pai-Nosso, seguido de dez Ave-Marias, e conclua com o Glória ao Pai. Enquanto reza cada Ave-Maria, concentre-se em enviar paz e tranquilidade ao seu coração. Permita que cada oração seja feita lentamente, com atenção plena à sua respiração e à presença de Deus.

5. Reflexão sobre Mateus 6:34

Sente-se confortavelmente e leia o versículo: “Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal”.

Feche os olhos, respire profundamente e repita mentalmente: “Senhor, ajude-me a viver o presente, confiando em Ti e deixando o amanhã em suas mãos”.

Permaneça em silêncio por alguns minutos, sentindo o alívio da ansiedade e a presença de paz interior.

“Essas práticas podem ser feitas em qualquer momento do dia, seja ao acordar, antes de dormir ou durante uma pausa. O importante é tornar a oração e a meditação um hábito diário, fortalecendo a mente e o coração”, finaliza Stephany Fitch.