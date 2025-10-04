A semana tem grandes estreias de filmes no cinema bbernard / Shutterstock | Portal EdiCase

A segunda semana de outubro promete agitar o cinema com um calendário cheio de filmes. Estreias infantis, comédias leves, produções de ação eletrizantes e outros gêneros variados chegam às salas, oferecendo opções para quem busca diversão em família, emoção ou boas risadas. É um momento especial para os cinéfilos, que terão uma programação diversificada.

A seguir, confira 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de outubro!

1. Depois da Caçada (09/10)

“Depois da Caçada” promete provocar reflexões sobre acusações, reputação e verdades ocultas Reprodução digital / Sony Pictures | Portal EdiCase

“Depois da Caçada”, dirigido por Luca Guadagnino, é um suspense que aborda poder, responsabilidade e o impacto de acusações graves em ambientes acadêmicos. Julia Roberts interpreta uma professora universitária que se vê numa encruzilhada: uma aluna acusa um colega de sala de algo grave, e isso desencadeia revelações que podem abalar não apenas a reputação de seus pares, mas também segredos do seu próprio passado.

2. Tron: Ares (09/10)

“Tron: Ares” acompanha Ares, que deixa o ambiente digital para entrar no mundo real em uma missão de alto risco Reprodução digital / Disney Pictures | Portal EdiCase

O terceiro filme da franquia “Tron”, uma das produções mais aguardadas da temporada, marca a expansão definitiva do universo criado nos anos 1980. Desta vez, a trama acompanha Ares, um programa sofisticado interpretado por Jared Leto, que deixa o ambiente digital para entrar no mundo real em uma missão de alto risco. Esse encontro entre tecnologia e humanidade inaugura a primeira interação direta dos seres humanos com inteligências artificiais oriundas da chamada “Grade”, o que promete redefinir os limites da ficção científica no cinema.

3. A Casa Mágica da Gabby: O Filme (09/10)

“A Casa Mágica da Gabby: O Filme” leva a série de sucesso às telonas com uma aventura cheia de cores e imaginação Reprodução digital / Universal Pictures | Portal EdiCase

Esta famosa série infantil da DreamWorks Animation, que conquistou crianças ao redor do mundo no streaming, chega às telonas pela primeira vez. “A Casa Mágica da Gabby: O Filme” traz a personagem Gabby em uma nova aventura repleta de cores, música e imaginação, expandindo o universo já conhecido pelos fãs. A produção mantém o charme e a criatividade da série original, que mistura ação ao vivo com animação, apresentando ao público um enredo envolvente e cheio de mensagens positivas.

4. Perrengue Fashion (09/10)

“Perrengue Fashion” mostra os desafios de uma influenciadora de moda na Amazônia Reprodução digital / Downtown Filmes e Paris Filmes | Portal EdiCase