3 pratos para incluir o ovo na alimentação das crianças 

Brevidade é um bolinho macio feito com ovo luis mascu / Shutterstock | Portal EdiCase

O ovo é um alimento que pode fazer parte da alimentação das crianças, tornando a dieta mais nutritiva e equilibrada. Ele contribui para fortalecer os músculos e fornecer energia para o dia a dia. Além disso, auxilia no crescimento saudável dos pequenos, já que seus nutrientes participam de processos importantes do organismo.

“Os ovos são excelentes fontes de proteínas de alta qualidade, vitaminas A, D, E, K, além de vitaminas do complexo B, como a colina, que é importante para o desenvolvimento cerebral e a memória. Eles também contêm minerais como ferro, zinco e selênio, fundamentais para o crescimento saudável”, destaca a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil (IOB).

Incluindo o ovo na alimentação das crianças

Versátil e fácil de preparar, pode ser incluído em diferentes refeições, ajudando a complementar a nutrição infantil de forma prática e saborosa. O Instituto Ovos Brasil lista três sugestões simples e divertidas que podem ser feitas com a ajuda das crianças:

1. Brevidade

Um bolinho leve e macio feito com ovos, açúcar, raspas de limão e amido de milho. Fácil de preparar e com sabor delicado, é uma ótima opção para as crianças ajudarem a bater a massa e colocarem nas forminhas antes de assar.

O patê de ovo pode ser servido com pães Stepanek Photography / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Patê de ovo

Simples, nutritivo e saboroso, esse patê é preparado apenas com ovos cozidos, cebola, salsinha e sal. As crianças podem ajudar a amassar os ovos e misturar os ingredientes. Fica perfeito para servir com pães ou torradas no lanche.

3. Omelete de forno com legumes

Colorida e nutritiva, essa receita combina ovos batidos com legumes variados como cenoura, batata, tomate e brócolis. Depois é só colocar na assadeira, salpicar queijo e assar. Uma maneira divertida de incluir vegetais na refeição das crianças.

Alimentação saudável para crianças

Quando consumido de forma equilibrada e dentro de uma dieta variada, o ovo contribui para a energia, fortalecimento dos músculos e saúde geral das crianças. Além disso, para uma alimentação mais saudável, vale:

Oferecer ovos em diferentes preparações, como cozidos, mexidos ou em fritadas;

Combinar ovos com vegetais, frutas e grãos integrais para refeições completas;

e grãos integrais para refeições completas; Envolver as crianças no preparo aumenta o interesse por alimentos saudáveis e fortalece vínculos em família.