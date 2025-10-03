3 dicas para uma alimentação mais equilibrada e sustentável

Manter uma alimentação saudável e sustentável é um ato de consciência e responsabilidade social New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, sigla do inglês Food and Agriculture Organization) para chamar atenção à importância de uma dieta equilibrada e sustentável. Em 2025, a campanha reforça a urgência de repensar nossos hábitos diante do aumento das doenças crônicas, do desperdício e dos impactos ambientais gerados pelo modo como produzimos e consumimos alimentos.

Segundo dados da FAO, cerca de 2,4 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso regular a alimentos nutritivos, enquanto o Brasil desperdiça mais de 27 milhões de toneladas de comida por ano. Esses números mostram que a alimentação vai muito além do prato — é um ato de consciência, saúde e responsabilidade social.

“Alimentar-se bem é um gesto diário de autocuidado, mas também um compromisso coletivo. Quando escolhemos o que colocamos à mesa, estamos decidindo não só sobre a nossa saúde, mas também sobre o impacto que causamos no planeta”, afirma a nutricionista Clariana Colaço.

A profissional reforça que o Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade de repensar não apenas o que comemos, mas como nos relacionamos com a comida, e pequenas atitudes fazem toda a diferença. Veja a seguir!

1. Prefira o natural ao industrializado

Ao falar sobre escolhas alimentares mais conscientes, Clariana Colaço destaca a importância de priorizar alimentos naturais e variados no dia a dia. “Quanto mais colorido e fresco for o seu prato, mais nutrientes e menos aditivos químicos você consome. Opte por alimentos minimamente processados e reduza produtos ultraprocessados, que costumam conter excesso de sódio, açúcares e gorduras ruins”, orienta.

Comer sem distrações mantém o prazer e o propósito da alimentação Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Pratique o comer intuitivo e com atenção plena

Respeitar os sinais de fome e saciedade ajuda o corpo a equilibrar naturalmente o que precisa. “Comer com pressa e distraído faz com que percamos a conexão com o prazer e o propósito da alimentação”, explica a nutricionista.

3. Reduza o desperdício e valorize os alimentos locais

Aproveitar integralmente frutas, legumes e verduras e comprar de produtores locais são atitudes sustentáveis. “Pequenas mudanças no dia a dia, como planejar as compras e reaproveitar alimentos, geram um impacto enorme na saúde e no meio ambiente”, destaca a especialista.

Cuidar da alimentação é cuidar da vida

Além da saúde física, a alimentação equilibrada também influencia diretamente o humor, o sono e a imunidade. Manter refeições regulares, beber água e priorizar alimentos ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes são pilares fundamentais para o bem-estar. “Cuidar da alimentação é cuidar da vida. Quando entendemos isso, a nutrição deixa de ser uma restrição e passa a ser um caminho de amor e equilíbrio”, finaliza Clariana Colaço.