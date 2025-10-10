10 dicas para identificar metanol em bebidas e proteger o seu negócio

Casos de intoxicação e até de mortes relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol voltaram a impactar o país, despertando preocupação tanto entre consumidores quanto nas autoridades de saúde. A presença dessa substância tóxica em destilados falsificados representa um grave risco para quem consome, podendo causar danos irreversíveis à saúde.
Além disso, a prática compromete a confiança do público e ameaça diretamente a reputação de bares, restaurantes, cafeterias e outros estabelecimentos do setor de alimentação e entretenimento, que podem ser prejudicados mesmo sem ligação direta com a fraude.
Para Rafael Fraga, chef e supervisor de gastronomia da Prática, empresa de equipamentos para o mercado de foodservice, a segurança do consumidor deve ser prioridade máxima do negócio. “O gestor precisa entender que segurança alimentar não é detalhe, é pilar do negócio. Uma garrafa adulterada pode comprometer a saúde do cliente e destruir anos de reputação em um dia. Mesmo uma bebida aparentemente sofisticada pode estar adulterada se vier de canais informais. A prevenção é simples: verificar, treinar e ser transparente. Isso protege o consumidor e fortalece a marca”, ressalta.
No cenário atual, adotar rigor na escolha de fornecedores, manter a rastreabilidade e comunicar suspeitas às autoridades são medidas indispensáveis. Abaixo, Rafael Fraga lista 10 dicas para identificar bebidas adulteradas e proteger o seu negócio. Confira!
1. Desconfie de preços muito baixos
Produtos até 60% mais baratos que o mercado devem acender o alerta.
2. Compre de fornecedores confiáveis
Opte por distribuidores e atacadistas reconhecidos.
3. Exija nota fiscal
A nota fiscal garante rastreabilidade e comprova a legalidade da compra.
4. Cheque embalagem e rótulo
Erros de ortografia, lacres violados ou informações ausentes na embalagem e rótulo indicam risco.
5. Verifique o selo fiscal (IPI)
Obrigatório em destilados, o selo fiscal deve estar intacto no gargalo da garrafa.
6. Analise o líquido
Cor, odor e transparência da bebida devem ser uniformes; odores químicos ou partículas são suspeitos.
7. Confira o registro no MAPA
O número de registo no MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) deve constar no rótulo e pode ser consultado online.
8. Treine sua equipe
Garçons e bartenders devem checar lacres e nunca servir doses de recipientes sem rótulo.
9. Armazene corretamente
Mantenha bebidas refrigeradas em temperatura adequada e vinhos protegidos da luz excessiva.
10. Seja transparente com o cliente
Sirva sempre a bebida da garrafa original, à vista, reforçando a credibilidade.
Por Ruhama Rocha