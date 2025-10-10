Grande parte dos danos à saúde dos pulmões poderia ser evitada com atitudes simples de prevenção KAMPUS / Shutterstock | Portal EdiCase

O pulmão é um dos órgãos mais importantes do sistema respiratório, responsável por captar o oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico produzido pelo corpo. Ele garante que todas as células recebam o oxigênio necessário para o funcionamento do organismo e para a manutenção da vida.

Com a chegada das estações mais secas e o aumento da poluição nas grandes cidades, os problemas respiratórios tendem a se intensificar, preocupando especialistas e exigindo atenção redobrada aos cuidados com a saúde pulmonar.

Para o cirurgião torácico Dr. Bernardo Pessoa, coordenador da Cirurgia Torácica do Hospital Santa Cruz (Curitiba), o cenário exige atenção redobrada — especialmente diante do aumento dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer de pulmão e infecções respiratórias. “Os pulmões são órgãos extremamente sensíveis e vitais. Muitos dos danos que vemos hoje poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção”, afirma o médico.

Abaixo, o especialista lista 10 cuidados essenciais para manter a saúde do pulmão. Confira!

1. Evite o tabagismo e o fumo passivo

Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão. “Mesmo quem não fuma, mas convive com fumantes, está exposto a substâncias altamente tóxicas. O fumo passivo também causa inflamação e envelhecimento precoce do tecido pulmonar”, explica o Dr. Bernardo Pessoa.

2. Pratique atividade física

O exercício físico regular melhora a oxigenação e fortalece os músculos respiratórios. “Atividades aeróbicas como caminhada, natação e ciclismo ajudam o pulmão a trabalhar com mais eficiência”, orienta o médico.

3. Faça check-ups regulares

Exames preventivos, como a espirometria e a tomografia de tórax, são essenciais para detectar alterações precoces. “Quanto antes diagnosticamos uma doença pulmonar, maiores são as chances de tratamento e recuperação”, destaca.

4. Mantenha o ambiente ventilado

Ambientes fechados favorecem o acúmulo de fungos e ácaros, inimigos do sistema respiratório. “É importante abrir janelas diariamente, especialmente em locais úmidos, para evitar a proliferação de agentes alérgenos”, recomenda o médico.

5. Controle a exposição à poluição

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a poluição do ar cause cerca de 7 milhões de mortes por ano no mundo. “Quem vive em centros urbanos deve evitar horários de pico e, se possível, utilizar purificadores de ar em casa”, sugere o Dr. Bernardo Pessoa.

As vacinas contra gripe e pneumonia são muito importantes para evitar complicações respiratórias PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Vacine-se anualmente

A vacinação contra gripe e pneumonia é uma das medidas mais eficazes de proteção contra doenças respiratórias. “As vacinas reduzem drasticamente as complicações respiratórias, especialmente em idosos e pessoas com comorbidades”, reforça o cirurgião.

7. Cuide da hidratação

A água mantém as vias respiratórias úmidas e facilita a eliminação de secreções. “Beber líquidos com frequência ajuda o pulmão a se limpar naturalmente”, explica.

8. Atenção à qualidade do sono

Dormir mal afeta a imunidade e prejudica o sistema respiratório. “Durante o sono, o corpo realiza processos de reparação tecidual importantes também para o pulmão”, ressalta.

9. Evite exposição ocupacional a agentes tóxicos

Profissionais da construção civil, mineração e indústria química estão mais expostos a poeiras e vapores nocivos ao pulmão. “O uso de máscaras e equipamentos de proteção é indispensável nesses ambientes”, adverte o Dr. Bernardo Pessoa.

10. Busque ajuda ao primeiro sinal de falta de ar

Tosse persistente, cansaço e chiado no peito podem indicar doenças graves. “Nunca ignore sintomas respiratórios prolongados. O diagnóstico precoce salva vidas”, alerta.

Cuide do seu pulmão

Para o Dr. Bernardo Pessoa, a mensagem mais importante é a da prevenção. “O pulmão é silencioso: ele não dói, não sangra, mas sofre diariamente com hábitos ruins e poluentes. Cuidar dele é garantir qualidade de vida e longevidade“, conclui.