Veja elementos e simpatia para aproveitar as energias da primavera

O florescimento da primavera inspira práticas simbólicas que buscam alinhar energias e despertar novas oportunidades Jozef Klopacka / Shutterstock | Portal EdiCase

A estação mais florida do ano traz não apenas beleza, mas também significados profundos ligados à vitalidade e ao recomeço. A primavera é vista como um convite natural para renovar energias, abrir espaço para novas oportunidades e valorizar o que traz equilíbrio. Com o ambiente mais iluminado e fértil, as simpatias e os elementos simbólicos tornam-se ainda mais poderosos para fortalecer propósitos e intenções.

Ao valorizar símbolos que remetem à vitalidade da estação, por exemplo, é possível criar um lar mais harmônico e alinhado às boas vibrações. “Flores como jasmim, rosa, violeta e lírio são as mais indicadas para decorar a casa a partir desta data. Quanto aos cristais, o quartzo rosa ou branco, a esmeralda e o citrino são poderosos para proteção e boas vibrações”, explica a Cigana Eva, especialista do Astrocentro.

Elementos da natureza para a cozinha

Trazer elementos da natureza para dentro de casa, não apenas como decoração, mas também para o consumo, é fundamental. Segundo Kelida Marques, consultora espiritual, a cozinha é um dos principais pontos de conexão do lar.

“Ter elementos naturais em casa ativa o poder da terra em nós. Essa energia pura e genuína tem o poder de transformar o ambiente, trazendo alegria e união. Quem nunca se sentiu amado ou amada ao ganhar um chazinho quando estava para baixo? Esses pequenos gestos mudam a energia ao redor. O ser humano precisa de conexão com suas raízes, e essa conexão pode vir das ervas na cozinha”, destaca.

Para atrair e manter a alegria, Kelida Marques sugere o manjericão, que corta embaraços e anula emoções negativas. O girassol, por sua vez, traz alegria e diversos benefícios, basta ter um arranjo ou vasinho na cozinha virado para dentro. Se o objetivo é atrair abundância, as castanhas são ótimas escolhas, pois ajudam a quebrar resistências negativas que impedem a entrada de dinheiro. Já a folha de louro, historicamente usada em coroas de ouro por reis e imperadores, é associada à glória e sucesso.

Simpatia com pétalas de rosa ajuda atrair mais harmonia para o relacionamento TSViPhoto / Shutterstock | Portal EdiCase

Simpatia dos ventos de primavera

Segundo a Cigana Eva, essa simpatia deve ser feita pelas pessoas que desejam usar a troca de estação para atrair uma nova temporada na área amorosa da vida, buscando atrair mais harmonia e equilíbrio nos relacionamentos com parceiros românticos.

Materiais

Pétalas de rosas

Como fazer

No primeiro minuto do amanhecer, vá até uma área de ar livre segurando as pétalas na mão. Ao sentir a primeira brisa do dia, abra as mãos e deixe que o vento as leve. Enquanto isso, diga: “Que os ventos da primavera tragam a leveza e o amor que desejo”. É importante que todas as pétalas caiam de sua mão de forma involuntária. Não force o processo.