Veja como a estética kawaii está mudando o mercado de beleza

Muito além de uma moda, o kawaii se firma como um estilo que integra encantamento visual e performance real nos cuidados de beleza Igisheva Maria / Shutterstock | Portal EdiCase

Fofura também vende — e muito. O universo kawaii (“fofo” ou “adorável”, em japonês), que nasceu no Japão nos anos 1970 e se espalhou pelo mundo com personagens como Hello Kitty, Sailor Moon e Cinnamoroll, hoje movimenta o mercado global de beleza. Embalagens colecionáveis, cores suaves e itens que parecem brinquedos transformaram produtos de skincare, acessórios e maquiagem em verdadeiros objetos de desejo.

Cuidado pessoal cada vez mais divertido

No Brasil, a estética kawaii vem conquistando cada vez mais espaço. Máscaras faciais ilustradas e hidratantes em potinhos criativos são apenas alguns exemplos de como a fofura deixou de ser detalhe para se tornar protagonista.

“Esse movimento mostra como o consumidor busca cada vez mais produtos que unam desempenho e experiência sensorial, transformando o simples ato de se cuidar em algo divertido e compartilhável”, afirma Paula Regina, gerente de marketing da marca de acessórios de beleza Klass Vough.

Encantamento imediato

A tendência também traz um lado mais afetivo para os cuidados. “Produtos fofinhos despertam um encantamento imediato. Eles trazem lembranças boas, afeto e até uma sensação de aconchego. Eu mesma adoro porque deixam a rotina mais leve e divertida, transformando até o cuidado de beleza em um momento especial”, comenta a criadora de conteúdo Thais Takano.

Os produtos trazem soluções criativas que acompanham as trends de beleza Kmpzzz / Shutterstock | Portal EdiCase

Influência digital

Esse fascínio não acontece apenas no uso pessoal, mas também no compartilhamento online. Selfies, filtros, vídeos curtos e unboxings viralizam facilmente, acelerando a disseminação da estética kawaii entre públicos jovens. O efeito é multiplicado quando influenciadores e criadores de conteúdo aderem ao movimento e transformam a rotina de beleza em espetáculo visual — gerando desejo e compartilhamento.

Design que garante funcionalidade

E não é só a estética que chama atenção: a criatividade no design também garante funcionalidade. Nesse ponto, Thais Takano destaca como a tendência alia encanto e inovação. “Mais do que fofos, os produtos trazem soluções criativas que acompanham as trends de beleza. É o caso do Iced Facial Massager, da Klass Vough, que tem formato de coração e com efeito refrescante. Um item que transforma a rotina em uma experiência lúdica e ao mesmo tempo funcional”, comenta.

Estratégia de desejo no setor

No panorama global, a força do kawaii pode ser medida pelo sucesso das colaborações de beleza com personagens licenciados. Marcas de beleza já lançaram linhas inspiradas em ícones como My Melody, Kuromi, entre outros, que rapidamente se esgotam.

Essas parcerias mostram como a fofura deixou de ser nicho para se consolidar como estratégia de desejo no setor. Mais do que tendência passageira, o kawaii se firma como um movimento que prova que, no mundo da beleza, o encanto pode caminhar junto à performance.