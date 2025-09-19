GERAL

Artista completa
Notícia

"Trago muito da minha maturidade como mulher para essa personagem", diz Jeniffer Nascimento, protagonista de "Êta Mundo Melhor!"

Em entrevista a Donna, a atriz e cantora fala do retorno às novelas, da representatividade negra nas telas e de seu melhor papel: o de mãe da pequena Lara

Michele Vaz Pradella

