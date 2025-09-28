Saiba como identificar e combater piolhos, pulgas e carrapatos

Cuidados simples ajudam a proteger cães e gatos dos ectoparasitos Thiago Diaz / Shutterstock | Portal EdiCase

Independentemente do lugar que more, seja em casa com extensa área verde ou apartamento sem nenhum tipo de planta, qualquer cachorro e gato está suscetível a ter pulgas, piolhos e carrapatos. Além da coceira, esses ectoparasitos, que se alimentam de sangue, também podem colocar em risco a saúde do animal, causando alergias e transmitindo doenças.

Conforme Valéria Natascha Teixeira, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), os pets podem pegá-los pelo contato com animais infestados ou durante passeios e caminhadas em parques, praças e jardins. “É no meio ambiente que está a maior parte das pulgas e larvas de carrapatos que podem infestar os cães e gatos”, explica.

Perigos para a saúde do animal

Um dos sintomas da presença de pulgas, piolhos ou carrapatos é a coceira e, ao se coçar, o animal pode causar lesões na pele que podem infeccionar ou ocasionar alergias. Contudo, esses não são os únicos problemas.

“As pulgas e carrapatos sugam sangue, provocam anemia e podem transmitir outros agentes infecciosos pela picada, causando doenças como a erliquiose e micoplasmose”, explica Valéria Natascha Teixeira. Além disso, se as pulgas e os carrapatos forem ingeridos, também podem transmitir vermes.

Fique atento aos sinais

Pulgas, piolhos e carrapatos podem ser encontrados em qualquer parte do corpo dos animais. No entanto, os carrapatos são frequentemente encontrados entre dígitos (“dedos dos animais”), orelhas e pregas de pele entre as axilas e a região inguinal.

Segundo a médica-veterinária, a principal maneira de perceber que o cachorro ou gato está infestado é pela visualização dos ectoparasitos na pele e nos pelos. Por vezes, as pulgas podem ser mais difíceis de serem vistas, mas sobre o pelo do animal geralmente dá para ver uns farelos enegrecidos, que são as fezes desse inseto.

Como extrair o ectoparasito do pet

Apesar de não ser muito efetivo e difícil, dependendo do tipo da pelagem, as pulgas podem ser retiradas do corpo do animal. Os piolhos, por outro lado, não são fáceis de remover, pois ficam muito aderidos ao pelo.

Os carrapatos, conforme explica Valéria Natascha Teixeira, não devem ser arrancados, pois podem provocar inflamação e infecções no pet, uma vez que as peças bucais desses artrópodes ficam fortemente grudadas na pele.

O veterinário pode indicar produtos para combater pulgas, piolhos ou carrapatos nos pets Hananeko_Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Como acabar com pulgas, piolhos ou carrapatos

Uma vez que o cachorro ou gato está com pulgas, piolhos ou carrapatos, é preciso combater a infestação para não colocar em risco a saúde do animal. Para isso, podem ser aplicados produtos que eliminam, repelem ou afetam a produção de ovos ou o desenvolvimento dos ectoparasitos. Nesse caso, é importante consultar um médico-veterinário para indicar o produto mais adequado.

Todavia, eliminá-los apenas do animal não é o suficiente. Também é preciso combatê-los no ambiente, para não voltarem a infestar o pet. Porém, isso pode ser um desafio um pouco maior para os tutores de cães e gatos, uma vez que os ectoparasitos são bastante pequenos e se reproduzem rapidamente.

Conforme explica a médica-veterinária, os ovos, as larvas e as pupas das pulgas se acumulam em frestas no piso, na parede, nas casinhas dos animais e até no quintal. “Por isso, a limpeza do ambiente deve ser feita rigorosamente. Cobertores, roupinhas e caminhas têm que ser higienizados ou trocados com frequência”, orienta.

Ainda de acordo com Valéria Natascha Teixeira, há produtos químicos que também podem ser aplicados nos ambientes para matar as formas adultas dos ectoparasitos. Entretanto, é importante tomar cuidado para não intoxicar animais e pessoas ou mesmo agredir o meio ambiente.

Protegendo os animais

Existem variadas formas de proteger cães e gatos de pulgas, piolhos ou carrapatos e, consequentemente, dos problemas causados por eles. “A higiene do ambiente, a inspeção dos animais após passeios, os banhos e o uso de produtos para combater os ectoparasitos são as principais formas de prevenção para pulgas, piolhos, carrapatos e doenças transmitidas por eles”, aconselha a veterinária.