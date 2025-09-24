Saiba como diferenciar caso de emergência e urgência médica

Alguns sintomas ajudam a diferenciar caso de emergência e urgência médica Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock | Portal EdiCase

Saber quando procurar um pronto-socorro em casos de emergência ou urgência é essencial para garantir o atendimento médico adequado e preservar a saúde. Muitas vezes, identificar os sinais de gravidade permite que a pessoa receba cuidados imediatos, evitando complicações e aumentando as chances de recuperação. Reconhecer esses momentos faz a diferença entre um cuidado preventivo e uma intervenção que pode salvar vidas. Veja a seguir!

Casos de emergência médica

Segundo o Dr. Anthony Gueratto Klepp, coordenador do Pronto-Socorro do Hospital Albert Sabin (HAS-SP), devem ser tratados como emergências médicas:

Quadros como perda de consciência;

Dificuldade para respirar ;

; Dor forte no peito;

Sinais de acidente vascular cerebral (AVC);

Traumas graves.

“Nestes casos, a procura imediata pelo hospital é fundamental. A demora no atendimento pode trazer riscos sérios para a saúde do paciente”, alerta.

Ele lembra ainda que episódios de hemorragias intensas, reações alérgicas severas, queimaduras graves, afogamento e convulsões prolongadas também entram nesta categoria e precisam de avaliação imediata. Outros sinais de perigo que exigem procura rápida ao pronto-socorro incluem:

Dor abdominal súbita e aguda;

Perda repentina de visão ou de audição;

Febre acompanhada de rigidez na nuca;

Confusão mental;

Vômitos persistentes;

Sangramentos que não cessam com compressão;

Dores de cabeça repentinas e acentuadas, diferentes das habituais.

Casos de urgência exigem atenção médica rápida, mas geralmente não colocam a vida em risco imediato Hryshchyshen Serhii / Shutterstock | Portal EdiCase

Casos de urgência médica

Por outro lado, existem situações de urgência, que exigem atenção médica rápida, mas que geralmente não colocam a vida em risco imediato. Entre elas, estão:

Dores moderadas a severas;

Febre alta persistente;

Vômitos e diarreias prolongados;

Traumas leves;

Alterações sensoriais sem sinais graves associados.

“É importante que a população saiba reconhecer esses sinais. Em casos graves, não hesite em procurar imediatamente o pronto-socorro. Já nos quadros de urgência, a avaliação médica rápida também faz diferença para evitar complicações. Na dúvida, procure atendimento no pronto-socorro para garantir segurança e diagnóstico adequado”, reforça o Dr. Anthony Gueratto Klepp.

