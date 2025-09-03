A falta de um diálogo aberto contribui para perpetuar tabus que cercam a menstruação ao longo de gerações. Atlas / stock.adobe.com

Para muitas meninas, a chegada da primeira menstruação pode ser sinônimo de dúvida e incerteza. Em um corpo que ainda está se descobrindo, o sangue pode assustar, despertar inseguranças e até causar vergonha. Mas por que a menstruação ainda é vista como um monstro de sete cabeças?

Para a ginecologista Liliane Diefenthaeler Herter, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e chefe do Setor de Ginecologia da Infância e Adolescência da Santa Casa de Porto Alegre, a falta de diálogo aberto contribui para perpetuar os tabus que cercam a menstruação ao longo de gerações.

A profissional, especializada no atendimento a crianças e adolescentes, afirma que falar sobre o assunto desde cedo é fundamental para que a menarca – termo médico para a primeira menstruação – não venha acompanhada de sentimentos conflitantes.

— As meninas têm apresentado sinais de puberdade cada vez mais cedo, e quando a menstruação chega sem preparo, ela pode gerar traumas e inseguranças. Afinal, imagine começar a sangrar sem entender o que está acontecendo. Mas quando há diálogo, a menstruação não surge como uma surpresa. Ela pode até trazer desafios, mas a menina estará melhor preparada — diz a médica.

Conforme Liliane, tem se tornado cada vez mais comum que pais e mães levem as filhas ao ginecologista no início da adolescência – o que, segundo ela, é muito positivo, pois permite esclarecer as mudanças pelas quais o corpo passa durante a puberdade. Ainda assim, é fundamental que essas conversas também ocorram em casa.

A médica recomenda que pais e responsáveis abordem o assunto de forma simples, usando uma linguagem adequada à idade:

— Dizer que o corpo está crescendo e explicar quais serão as mudanças ajuda a diminuir o medo. Também é importante ensinar questões de higiene, deixar uma necessaire preparada na mochila, para evitar constrangimentos com a menarca.

Liliane também aponta que envolver os meninos na conversa é essencial.

— Eles convivem com meninas, então, precisam entender que isso não é motivo de piada, que é um processo natural — complementa.

Retrato no cinema

Projetos escolares e produções culturais também têm contribuído para abrir conversas sobre a menstruação. Um exemplo é o documentário Quando a Gente Menina Cresce, vencedor do 53º Festival de Cinema de Gramado como melhor longa-metragem gaúcho e melhor filme pelo júri popular.

Dirigido por Neli Mombelli, o filme acompanha a jornada de alunas de uma escola pública de Santa Maria, com idades entre nove e 12 anos, e retrata suas expectativas pela primeira menstruação. A produção oferece um retrato lúdico e sensível do rito de passagem que, embora universal, ainda carrega silêncios.

— Estamos desconstruindo esse tabu, mas ele ainda existe — diz Neli.

A cineasta conta que a ideia do documentário surgiu de uma conversa com mulheres da própria família sobre suas experiências com a primeira menstruação. As histórias, muitas delas dolorosas, revelaram um padrão: pouco acesso a informações sobre saúde reprodutiva e os processos biológicos do corpo feminino.

"Quando a Gente Menina Cresce" retrata as expectativas de meninas pela primeira menstruação. TV Ovo / Divulgação

A partir desse recorte, Neli quis entender como o tema é encarado pela geração atual. A diretora encontrou meninas que já compreendiam os processos da puberdade e da menstruação, e outras que nunca haviam sequer pegado um absorvente nas mãos.

— Essas diferenças nos mostraram como a falta de diálogo ainda marca a experiência de muitas meninas. Mas foi lindo perceber como elas se empoderaram ao longo do processo. Hoje, estão falando abertamente sobre menstruação — observa a diretora, frisando que o aprendizado também se estendeu à equipe do filme, majoritariamente feminina:

— Mesmo entre mulheres adultas, a menstruação ainda é tratada com uma certa vergonha. A gente esconde o absorvente, fala baixinho sobre estar menstruada. O filme foi um aprendizado para todas nós.

Papel da escola

Foi na escola que as meninas de Santa Maria, retratadas no documentário premiado em Gramado, encontraram espaço para conversar sobre menstruação com naturalidade. Situação semelhante ocorre na EMEF Saint Hilaire, em Porto Alegre, onde é desenvolvido o projeto Garotas de Vermelho.

A iniciativa visa combater a pobreza menstrual e desmistificar a menstruação por meio de rodas de conversa e atividades educativas em escolas e entidades.

Segundo a professora Maria Gabriela Souza, que coordena o projeto, o Garotas de Vermelho surgiu a partir das dúvidas trazidas pelas alunas, evidenciando a necessidade de debater o tema da menstruação no ambiente escolar.

— Percebemos que as meninas ficavam constrangidas ao falar do corpo, que muitas tinham vergonha de pedir ajuda ou não sabiam como agir quando estavam menstruadas. Elas me perguntavam como era a menstruação, e eu acabei entendendo que havia uma demanda ali — relata.

A partir dessas trocas, surgiram mudanças concretas na comunidade escolar, proporcionando um maior acolhimento às alunas que menstruam pela primeira vez, a construção de uma rede de apoio que inclui alunos, professores e funcionários e a criação de um banheiro com produtos de higiene disponíveis – algo que, segundo Maria Gabriela, faz diferença para muitas alunas da escola, que está situada na Lomba do Pinheiro, região periférica da cidade.

— A pobreza menstrual é uma realidade. Muitas meninas faltavam às aulas porque não tinham absorventes. Ao abordar isso na escola, ajudamos a combater o tabu e garantimos que elas não percam mais aulas por causa da menstruação — ressalta.

O projeto também lançou o livro De Onde é Esse Sangue, Joana?, que explica a menstruação ao público infantojuvenil. Segundo a professora, a escassez de materiais que abordem o tema com uma linguagem próxima das crianças e adolescentes motivou a criação do livro.

Tal papel também é cumprido por Quando a Gente Menina Cresce, que retrata a transição da infância para a adolescência com delicadeza e se soma na missão de quebrar os silêncios que envolvem a menstruação.