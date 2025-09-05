GERAL

Sempre cheia de graça 
“O humor é um dom”: Heloísa Périssé fala sobre vilã cômica em "Êta Mundo Melhor!", fé e filhas artistas

Em entrevista a Donna, atriz comenta o retorno às novelas após 10 anos, a superação de um câncer nas glândulas salivares e o desejo de abrir caminho para novos talentos da comédia

Lou Cardoso

Cultura, Comportamento e Donna

