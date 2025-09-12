GERAL

Amor & finanças
Notícia

"Não é apenas sobre somar rendas e pagar contas": saiba como organizar a vida financeira do casal

Com diálogo aberto e transparente, a dupla pode colocar na ponta do lápis as receitas e despesas para ter uma vida a dois mais alinhada 

Yasmim Girardi

