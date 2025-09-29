Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/09/2025

A segunda-feira pedirá que os nativos ajam com paciência e cuidem do bem-estar emocional hatsak / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta segunda-feira, a tendência será de introspecção, com desafios que pedirão equilíbrio entre emoções e responsabilidades. Alguns signos poderão sentir uma pressão interna maior ou se deparar com imprevistos e expectativas externas. Será um bom dia para agir com paciência e cuidar do bem-estar emocional. Para saber como essas energias vão influenciar o seu signo, confira as previsões do horóscopo!

Áries

Será importante que os nativos de Áries não se deixem levar pelo peso das expectativas

Nesta segunda-feira, você poderá sentir uma cobrança maior sobre seus objetivos e responsabilidades, o que exigirá um esforço extra. Surgirão dúvidas sobre suas escolhas ou a sensação de que algo está fora do seu alcance. Logo, procure não se deixar levar pelo peso das expectativas, sejam suas ou dos outros, e evite decisões impulsivas.

Touro

Os nativos de Touro desejarão expandir os horizontes nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, suas crenças e planos de longo prazo poderão parecer um pouco confusos ou distantes da realidade. Você desejará expandir horizontes, mas poderá se deparar com questionamentos sobre seu caminho e sentir frustração ao tentar controlar algo que ainda está em construção. Procure evitar decisões precipitadas e busque clareza antes de agir.

Gêmeos

Emoções profundas poderão surgir na segunda-feira dos nativos de Gêmeos

Hoje, emoções profundas poderão surgir, despertando medos, inseguranças ou questões que você vinha evitando. A necessidade de controle poderá se intensificar, mas você poderá se deparar com limites difíceis de aceitar. Evite lutar contra o que não depende apenas de você e acolha o que sente, mesmo que seja desconfortável.

Câncer

Os nativos de Câncer deverão evitar idealizações e enfrentar determinadas emoções

Hoje, você poderá sentir certa pressão nas relações, especialmente nas parcerias mais próximas. Será importante manter os pés no chão e evitar idealizações, pois a realidade poderá exigir decisões mais maduras. As emoções poderão parecer mais pesadas ou difíceis de expressar, mas fugir delas só intensificará o desconforto.

Leão

Os nativos de Leão precisarão cuidar melhor do bem-estar físico e emocional

Hoje, sua rotina poderá parecer mais cansativa, com sensação de dispersão ou falta de direção. Até tarefas simples poderão exigir mais foco, e será fácil se perder em distrações ou dúvidas internas. Procure cuidar do bem-estar físico e emocional, respeitando seus limites e evitando assumir mais do que consegue realizar.

Virgem

Os nativos de Virgem poderão se sentir divididos entre o desejo de expressão e a sensação de bloqueio

Hoje, você poderá se sentir dividido entre o desejo de se expressar livremente e a sensação de bloqueio à sua criatividade ou alegria. Poderão surgir confusões nos relacionamentos ou expectativas pouco realistas em relação ao outro. Evite idealizar situações ou pessoas e cuide do seu brilho interior, sem depender tanto da aprovação externa.

Libra

Os nativos de Libra precisarão buscar o equilíbrio entre o que sentem e o que demonstram ao mundo

Nesta segunda-feira, você poderá sentir uma certa carga em questões familiares ou emocionais, e será necessário buscar equilíbrio entre o que sente e o que demonstra ao mundo. Surgirão conflitos internos entre responsabilidades e o desejo de se afirmar. Será importante respeitar seus limites e não sufocar suas emoções, permitindo-se momentos de recolhimento para se renovar.

Escorpião

O apoio externo poderá ajudar os nativos de Escorpião a organizarem as ideias

Hoje, sua mente poderá estar mais lenta ou confusa, dificultando a clareza na comunicação e no entendimento das situações. Tenha paciência consigo, evite tirar conclusões precipitadas e não se cobre demais. Busque apoio quando necessário para organizar suas ideias e ter mais clareza.

Sagitário

A segunda-feira pedirá que os nativos de Sagitário busquem clareza antes de agir

Nesta segunda-feira, você poderá se sentir desafiado a lidar com questões práticas e emocionais ligadas ao senso de segurança e aos valores pessoais. Sensação de incerteza ou confusão sobre finanças ou prioridades poderão surgir. Mantenha cautela nas decisões e não se deixe abater por dúvidas ou medos, buscando clareza antes de agir.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão manter a paciência e não se cobrar excessivamente

Hoje, você sentirá uma forte pressão interna entre o que deseja expressar e as limitações ao seu redor. Esse conflito poderá gerar confusão e cansaço emocional, dificultando a clareza nas decisões. Será importante manter a paciência e não se cobrar excessivamente, mesmo quando as situações não saírem como planejado, permitindo que a reflexão guie seus passos.

Aquário

Os nativos de Aquário deverão se permitir descansar e refletir

Você poderá se sentir mais introspectivo(a) e sensível nesta segunda-feira, mergulhando em emoções profundas que poderão parecer confusas. Dificuldades para expressar o que sente poderão gerar frustração interna. Será importante cuidar do seu equilíbrio emocional com gentileza, evitando se cobrar demais. Permita-se descansar e refletir.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão refletir sobre o que realmente tem valor para eles