Flávia Alessandra sobre podcast com a filha Giulia Costa: “A diferença de gerações é uma ponte para o aprendizado”

No "Pé no Sofá Pod", mãe e filha recebem convidados para debater diversos temas. Vitor Reis / Divulgação

Entre Flávia Alessandra e Giulia Costa, mãe e filha, existe uma relação marcada pela diferença geracional, mas também pelo equilíbrio e pelo complemento mútuo. A matriarca, geminiana, traz energia, dinamismo e curiosidade — reflexo de seus 51 anos muito bem vividos. Já Giulia, pisciana, agrega sensibilidade, intuição e profundidade emocional aos 25.

Essa combinação se reflete na maneira como se relacionam e trabalham juntas no Pé no Sofá Pod, o podcast da dupla. Enquanto uma é mais prática e objetiva, a outra traz empatia e percepção; enquanto uma lidera com experiência, a outra propõe novas ideias e perspectivas. Essa troca fortalece o vínculo entre elas e transforma a diferença de idade em parceria, aprendizado e companheirismo.

— A diferença de gerações é uma ponte fundamental para o aprendizado e atualização — afirma Flávia.

A ideia para cada episódio, publicado toda segunda e quinta-feira nas plataformas de streaming, surge a partir do consumo e insights tidos por elas, conta Giulia:

— Apesar de sermos muito parecidas, também temos opiniões bem diferentes, e isso é ótimo. É justamente uma das ideias centrais do podcast, que faz ele dar certo. A gente vive um momento de posições cada vez mais polarizadas. Então, quando mostramos pessoas com opiniões distintas se respeitando, conversando e debatendo, isso é muito rico. E, claro, sempre reforço: isso vale quando a opinião não desrespeita ninguém e está dentro da lei.

Temas considerados tabus na sociedade – como padrão de beleza, racismo, etarismo, entre outros – são debatidos durante cerca de uma hora, muitas vezes com convidados. Nomes como Angélica, Renata Sorrah, Nando Reis e Heloísa Périssé já participaram de episódios.

Os 50 (anos) trazem esse lugar de certeza, de plenitude em relação ao que já deu certo. É um momento de poder se realizar nas áreas em que queremos estar. Então, os 50 têm sido uma fase muito gostosa. FLÁVIA ALESSANDRA Atriz e podcaster

Engana-se quem pensa que o público da produção é exclusivamente feminino. Giulia conta que os ouvintes são diversos e plurais. Inclusive, um dos feedbacks mais relevantes que recebeu, foi de um homem que comentou o quanto o podcast tem sido importante:

— Ele comentou especialmente sobre quando falo do uso de medicação, de como ajudo a normalizar esse espaço do tratamento psiquiátrico, psicológico e terapêutico, que ainda carrega muito tabu, principalmente para gerações mais velhas. Foi muito emocionante, porque às vezes a gente fala, fala, e acha que não faz tanta diferença, mas nesse momento percebi que faz.

Flávia contou que, durante uma viagem, uma aeromoça revelou não perder nenhum episódio e que, de tanto acompanhar, decidiu apresentá-lo à mãe – alguém de outra geração, pouco habituada a esse tipo de conteúdo.

— A partir disso, as duas passaram a conversar mais, quase como se tivessem aberto um portal de reconexão entre mãe e filha — conta.

Giulia e Flávia também trabalham juntas no projeto "Meu Ritual". Vitor Reis / Divulgação

Flávia vive um momento inspirador, realizando sonhos e se redescobrindo profissionalmente. Um exemplo é o Meu Ritual, projeto multiplataforma comandado por ela, que une saúde, beleza, bem-estar e temas do universo feminino. Nesse espaço, Giulia atua como colunista.

A ideia do lançamento surgiu durante a pandemia, quando a atriz percebeu a urgência de reunir assuntos que sempre fizeram parte de sua rotina: o cuidado com mente e corpo.

Em entrevista a Donna, Flávia Alessandra e Giulia Costa falam desde a objetificação feminina e a pressão estética disfarçada de bem-estar até a liberdade conquistada pelas mulheres ao longo do tempo.

Confira a entrevista com Flávia Alessandra e Giulia Costa

Se o corpo não fosse julgado nem objetificado, o que vocês fariam de diferente com ele? Dançariam mais? Usariam outras roupas? Fariam o quê?

Giulia: Ah, com certeza, é difícil a gente dizer que nunca viveu essa situação, né? Eu, por exemplo, detesto sutiã. Então, quando eu saio sem, meu mamilo marca. Se não existisse essa sexualização, essa objetificação do nosso corpo, eu não usaria (sutiã). É muito mais porque, infelizmente, se eu sair com meu mamilo de fora, as pessoas vão ficar olhando porque culturalmente não é normal.

Flávia: Não deixo de usar o que quero nem de ser a Flávia. Quando fiz 50 (anos), postei uma foto minha de maiô, sozinha, e recebi uma enxurrada de críticas, enquanto a mesma foto, com meu marido ao lado, não gerou nenhum problema. Foi evidente que era machismo e etarismo.

A partir disso, vi como a sociedade ainda vê a mulher sozinha mostrando o corpo como "problema", enquanto o mesmo gesto acompanhado não incomoda ninguém. Mesmo assim, isso não muda meu comportamento: sigo mostrando quem sou, sem me intimidar.

Crescendo na mídia, as pessoas criaram expectativas sobre mim e, muitas vezes, acabaram se frustrando comigo ou até com elas mesmas quando eu não correspondia. GIULIA COSTA Atriz e podcaster

Vocês já sofreram alguma pressão estética? Como foi?

Giulia: São tantas... acredito que pressão estética é muito relativo também. Até pentear o cabelo pode ser, de certa forma, uma resposta à expectativa dos outros. É complicado, porque quase tudo o que fazemos tem essa influência externa.

Outro dia eu estava conversando com uma amiga que queria fazer um procedimento estético, e ela disse: "Acho que a gente tem que fazer por nós mesmas, não pela pressão dos outros." Eu concordei, mas ao mesmo tempo falei: "Amiga, no fim das contas, tudo é pressão."

Se a gente vivesse isolada, numa caverna, talvez não fizesse nada.

Flávia: Eu fui uma pessoa que sempre teve um corpo dentro do que era considerado padrão, na época. Mas não havia um esforço meu para isso. Fazia parte do meu tipo, então nunca sofri ou senti essa pressão.

Porém, acho que não tinha essa consciência nem mesmo domínio de algumas coisas. Esses dias, estava ajeitando minhas coisas antigas – capas, matérias – e, aí, vi chamadas de capas, cada uma mais absurda do que a outra. Coisas do tipo: "A dieta da Flávia Alessandra: perca 10 quilos em uma semana." E eu nunca falei que fazia uma dieta dessas.

Vocês sentem que a cobrança estética hoje é mais sutil, porém ainda mais cruel, justamente por vir disfarçada de autocuidado?

Giulia: Eu até escrevi esses dias sobre esse assunto. Acho que virou uma uma performance. Então, deixou de ser algo real. Hoje, por exemplo, as pessoas vão à academia e muitas vezes nem sentem o que estão fazendo, porque estão mais preocupadas em gravar vídeo ou mostrar para os outros. É aí que o bem-estar deixa de ser real e se torna performático.

Também reflito sobre essa ideia de "beleza natural". Hoje em dia muita gente diz que o mais bonito é ser natural, que devemos usar menos maquiagem ou uma maquiagem leve. Mas isso não significa que estamos exaltando a beleza real das pessoas. Na verdade, é mais uma pressão. Agora, parece que você não pode nem mostrar que está usando maquiagem, como se até isso fosse errado.

Flávia: Existe uma linha tênue entre cuidado e opressão. Acordar cedo, preparar suco, cuidar da pele, do cabelo, meditar, deixar o filho pronto… e ainda começar o dia com tudo pronto pode virar uma cobrança enorme. Para mim, autocuidado deve ser um momento de prazer, relaxamento, sem peso. Nem todo dia vou cuidar da pele, cabelo ou unhas. Às vezes, faço só o básico, e está tudo bem.

Hoje, aos 50, posso dizer que não é preciso treinar todos os dias para chegar bem nessa idade. Eu nunca treinei todos os dias, porque comecei a trabalhar cedo, mas sempre mantive alguma atividade física na vida: primeiro dança, depois corrida, depois academia e exercícios de força. Hoje, faço um mix de tudo, duas ou três vezes por semana, sempre equilibrado, sem cobrança exagerada.

Como vocês praticam o autocuidado "real"?

Giulia: É um exercício diário. Mas uma coisa que me ajudou muito foi passar um filtro no meu Instagram. Eu sei que existem pessoas que, por questões sociais, de educação, a gente não pode dar unfollow. Mas, por exemplo, algumas delas não me fazem bem.

Eu percebia que me olhava e acabava me comparando de uma forma ruim, pejorativa. Então, silenciei uma galera. Cada vez que olhava, pensava: "Por que eu não tenho esse braço? Por que não tenho essa pele? Por que não estou lá?"

Essa coisa de você conseguir escutar as suas redes, no geral, é essencial para que não se tornem algo ruim. E isso vale para tudo o que a gente consome: moda, cinema, segurança…

Flávia: Gosto muito da rotina noturna: aquele banho premium, que me deixa muito feliz. Sabe aquele banhão delicioso em que dá tempo de ouvir um podcast inteiro, se cuidar, passar esfoliante, colocar uma máscara no cabelo, esperar, desligar, voltar, enxaguar? É uma delícia.

Além disso, amo massagem. Como vivo uma rotina maluca, viajando, trabalhando muito, usando muito salto, volta e meia sinto aquele incômodo geral no corpo, quase como se ele pedisse para ser solto. Então, sempre que posso, faço massagem. Mais do que a cobrança em si, são mimos que a gente se dá - é assim que eu vejo.

Diferença de personalidades é um complemento na relação entre mãe e filha. Vitor Reis / Divulgação

Flávia, teve alguma situação desconfortável que você passou por ser considerada uma sex symbol e que hoje não seria "aceito" por conta da conscientização?

O próprio assédio, (a fama do) "teste do sofá", era algo que existia e que era comum na nossa sociedade. O que a gente fazia era se esquivar. Existem vários pontos que caíram por água abaixo – ainda bem – e que hoje a gente tem certeza de que não se fazem valer.

Era outra época e alguém me colocou nesse pedestal, por conta de uma personagem, e eu ganhei esse título, mas nunca foi a Flávia pessoa física. Era uma época em que se aceitava e estava tudo certo, sabe?

E você, Giulia, foi muito cobrada por ter a mãe que tens?

Ano passado, fiz uma viagem muito gostosa para fora. Foi tão libertador que me senti outra pessoa. Falando sobre isso na terapia, percebi que tem muito a ver com o fato de que, em outro país, não tenho essa pressão, sabe? Não tenho aquele olhar que existe aqui. Sim, a pressão existe, mas lá parece diferente.

Minha mãe é uma referência em música, beleza, corpo – e, ainda mais, é isso aos 50 (anos). Crescendo na mídia, as pessoas criaram expectativas sobre mim e, muitas vezes, acabaram se frustrando comigo ou até com elas mesmas quando eu não correspondia.

Flávia, hoje, aos 50, como você se vê?

Vejo uma Flávia muito tranquila, menos ansiosa, com menos cobrança de ter que correr atrás ou de ter que dar certo. Acho que os 50 trazem isso para a gente, esse lugar de certeza, de plenitude em relação ao que já deu certo, ao que já funcionou.

É um momento de poder se realizar nas áreas em que queremos estar, fortalecer outras e até relembrar algumas. Então, os 50 têm sido uma fase muito gostosa para mim.

Vocês sentem que a liberdade da mulher evoluiu ou apenas mudou de forma? A mulher de hoje é mais livre ou apenas cobra de si o dobro?

Giulia: Sinto que demos alguns passos para trás, mas não sei se estamos piores do que antes ou apenas repetindo padrões. Hoje, pelo menos, se você quiser se identificar com outro grupo, já existe onde procurar. Antigamente, era muito mais solitário.

O acesso ainda é difícil, não está perfeito, mas quero ser otimista. Quero acreditar que não está pior do que antes, senão é desmotivador continuar.