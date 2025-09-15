Tapete vermelho do Emmy: veja looks dos famosos

As maiores estrelas da televisão desfilaram no tapete vermelho do Emmy no domingo (14) sob um brilhante sol de setembro. Este foi o primeiro de muitos eventos que marcarão as tendências da moda rumo ao Oscar.

Confira alguns dos melhores trajes vistos no Teatro Peacock, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Vermelho

Selena Gomez, que protagoniza Only Murders in the Building, da Hulu, chegou com o noivo, o produtor musical Benny Blanco, em um vestido vermelho sem mangas assinado pela Louis Vuitton.

Sydney Sweeney, a estrela de Euphoria que apresentou um dos prêmios, também estava deslumbrante com um vestido do mesmo tom, sem alças, decote pronunciado e acessórios brilhantes.

Off-white

Pedro Pascal, indicado a melhor ator de drama por The Last of Us, emanou sofisticação com um terno creme de abotoamento duplo, óculos escuros e a barba por fazer.

Gwendoline Christie, indicada por Ruptura e quem também protagoniza a releitura da família Addams da Netflix Wandinha, impressionou com um terno Tom Ford ajustado claro e o cabelo preso para trás.

Tramell Tillman, que ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante de drama por Ruptura, também estava elegante em branco, acompanhado de um broche brilhante para completar o conjunto.

Tons outonais

Diferentemente da maioria das premiações de Hollywood, o Emmy não é celebrado no inverno, mas quando o outono está prestes a começar. E a paleta de cores vista no tapete vermelho refletiu isso.

Uma das que se juntaram à tendência outonal foi a vencedora do Oscar Kathy Bates, indicada a melhor atriz de drama pela nova versão da CBS do drama jurídico Matlock. Ela estava majestosa com um vestido longo marrom com mangas compridas e um corpete drapeado.

Seth Rogen, vencedor do Emmy de melhor ator de comédia por sua sátira maníaca da indústria em O Estúdio, usou um smoking de veludo em tom ferrugem.

Barbiecore ainda em alta

Lisa, cantora do Blackpink, que estreou como atriz na terceira temporada de The White Lotus, apresentou-se com um vestido rosa sem alças com grande decote na perna e uma longa saia de tule. A colega de elenco Aimee Lee Wood também surpreendeu em rosa com um vestido sem alças e um corpete que revelava um toque de vermelho.

Julianne Nicholson, vencedora do Emmy de melhor atriz convidada em uma comédia por Hacks, apareceu encantadora com um vestido magenta sem alças e um decote quadrado.

Mensagem política

A guerra em Gaza certamente estava na mente de alguns participantes do Emmy. Megan Stalter, uma das estrelas revelação de Hacks, chegou com uma camiseta branca e jeans. além de uma bolsa com a mensagem "Cessar-fogo!" escrita sobre uma fita adesiva branca.

Javier Bardem, indicado a melhor ator coadjuvante em minissérie por Monstros — Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, usava um keffiyeh palestino branco e preto em volta do pescoço.