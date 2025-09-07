Snack de grão-de-bico Svetlana Monyakova / Shutterstock | Portal EdiCase

O sábado é conhecido como um dia típico para reunir os familiares e amigos. Para tornar a ocasião ainda mais especial, é comum servir petiscos para acompanhar as conversas e até jogos que fazem a diversão do pessoal. Nesse sentido, ter opções simples e práticas de fazer é a melhor opção para curtir o dia sem preocupação, principalmente quando elas são saudáveis, pois ajudam a agradar os mais diversos paladares.

A seguir, confira 7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado!

Snack de grão-de-bico

Ingredientes

1 kg de grão-de-bico

Azeite, sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra, coloque o grão-de-bico em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e transfira o grão-de-bico para um recipiente. Adicione a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Sirva em seguida.

Palito de cenoura assado

Ingredientes

3 cenouras descascadas e cortadas em palitos

descascadas e cortadas em palitos 2 dentes de alho descascados e picados

5 colheres de sopa de azeite de oliva

1 pitada de páprica defumada

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cenouras, o alho, o azeite de oliva, a páprica defumada e o sal e misture bem. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com couve-flor

Ingredientes

1/2 couve-flor picada

picada 1 ovo

2 xícaras de chá de arroz integral cozido

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de cheiro-verde

Sal e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a couve-flor, o arroz integral, a farinha de arroz, o cheiro-verde, o sal e o orégano e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, faça uma bolinha e disponha em uma forma untada com azeite. Repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Chips de abobrinha NoirChocolate / Shutterstock | Portal EdiCase

Chips de abobrinha

Ingredientes

4 abobrinhas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de abobrinha, sem sobrepor as fatias. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Damasco recheado com ricota

Ingredientes

30 g de damasco

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Raspas de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ricota e o azeite de oliva e misture. Leve ao micro-ondas por 20 segundos. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e metade das raspas de limão e mexa. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte os damascos ao meio, sem separar as duas partes. Recheie com o creme de ricota e finalize com o restante das raspas de limão. Sirva em seguida.

Canapé de pepino margouillat photo / Shutterstock | Portal EdiCase

Canapé de pepino

Ingredientes

1 pepino japonês

100 g de salmão defumado cortado em tiras

3 colheres de sopa de iogurte natural sem açúcar

1 colher de chá de suco de limão

Sal a gosto

Ervas frescas para decorar

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem o pepino e corte em rodelas grossas. Com uma colher, retire parte da polpa do centro para formar a cavidade. Em um recipiente, misture o iogurte natural, o suco de limão e o sal. Recheie cada rodela de pepino com essa mistura cremosa e finalize com uma tirinha de salmão defumado. Decore com ervas frescas e sirva em seguida.

Miniespetinho caprese

Ingredientes

10 tomates-cereja

10 cubos de queijo branco

10 folhas de manjericão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Pimenta-do-reino moída a gosto

10 espetinhos de madeira pequenos

Modo de preparo