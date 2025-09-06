Sintomas persistentes ou inesperados merecem atenção e avaliação profissional adequada Syda Productions / Shutterstock | Portal EdiCase

Mudanças inesperadas no corpo podem levantar dúvidas sobre a saúde. Esses sinais não devem ser ignorados, já que muitas vezes estão ligados a fatores que exigem investigação detalhada. Nessas situações, o olhar clínico de um profissional de saúde e exames são essenciais para direcionar cada caso de forma individualizada.

O médico José Ricardo Scalise, coordenador do curso de Medicina da Uniderp Ponta Porã, explica que, frente a alguns sintomas, há exames específicos que auxiliam no diagnóstico preciso para início imediato do tratamento, quando necessário.

“Ao perceber qualquer sintoma incomum no corpo, é ideal buscar orientação médica. O primeiro passo é marcar uma consulta com um clínico geral ou especialista, que fará uma avaliação inicial. Com base na análise dos sintomas, histórico de saúde e exame físico, o profissional poderá solicitar exames laboratoriais ou de imagem para investigar mais a fundo as possíveis causas e confirmar o diagnóstico”, explica.

A seguir, José Ricardo Scalise lista 6 exames indicados para avaliar sintomas fora do comum!

1. Vitamina D

Fadiga constante, fraqueza muscular, dores no corpo, imunidade baixa, tristeza e desânimo que sugerem leve depressão.

2. Vitamina B12

Formigamento nas mãos, pés ou pernas, memória fraca, dificuldade de foco e concentração, sensação de fraqueza.

O hemograma completo contribui para compreender sintomas como fraqueza, fadiga persistente e unhas frágeis New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Hemograma completo

Presença de parasitas no organismo, disbiose intestinal (desequilíbrio da flora), alergias ou intolerâncias alimentares escondidas. Queda de cabelo, unhas fracas ou quebradiças, cansaço frequente, tonturas ao levantar-se ou ao longo do dia podem indicar falta de ferro, também apontada no hemograma.

4. Eletrocardiograma

Aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.

5. Teste ergométrico

Também solicitado em casos de aumento do risco cardiovascular, déficit de memória e cognição, ansiedade e quadros depressivos leves.

6. TSH

Ganho de peso sem explicação, fadiga mesmo com boas noites de sono, constipação intestinal, sensação de frio em excesso.

Consulta médica é sempre necessária

Os exames são indicados conforme a natureza dos sintomas e devem ser prescritos por especialistas médicos. Por isso, consulte um profissional ao notar os sinais listados.