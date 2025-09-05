5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

A primavera permite usar a criatividade na produção de looks mais alegres LightField Studios / Shutterstock | Portal EdiCase

A primavera é uma época deliciosa para brincar com a moda, pois traz consigo a leveza e a energia das cores vibrantes que marcam a estação. É o momento ideal para ousar em combinações criativas, misturar estampas alegres e investir em peças que refletem frescor e personalidade. Além disso, os acessórios ganham destaque, ajudando a transformar o visual de forma prática e elegante, deixando cada look mais descontraído, estiloso e cheio de vida.

A seguir, Nanda Silveira, influenciadora especialista em moda, compartilha algumas tendências de roupas e acessórios para a primavera deste ano. Confira!

1. Estampa de bolinha (poá)

A estampa poá pode ser combinada de diferentes maneiras Look Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta primavera, a estampa de poá ganha destaque. “As bolinhas nunca saem de moda, mas agora estão voltando com tudo! Elas dão um ar retrô superfofo e combinam demais com a leveza da estação. Você pode apostar em vestidos, blusas, saias… qualquer peça com poá já transforma o look“, sugere Nanda Silveira.

2. Chinelos estilosos

O chinelo pode ajudar a compor o visual na primavera Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

Com os dias mais quentes da primavera, os chinelos se tornam aliados nas produções. “Aquela ideia de que chinelo deixa o visual desleixado já morreu faz tempo. A moda agora é usar sem medo, até em produções mais arrumadas. As havaianas e outros chinelos estilosos trazem praticidade e deixam o look descolado sem perder o conforto”, diz a influenciadora.

3. Lenços amarrados na calça

O lenço é um acessório incrível para o look de primavera Aleksei Isachenko / Shutterstock | Portal EdiCase

Os lenços ajudam a complementar o visual na primavera. “Esse detalhe simples faz toda a diferença. Aquele lenço esquecido no armário pode virar um acessório incrível. Dá para usar como cinto, fazer um nó na calça e até amarrar no quadril. Além de dar um charme extra, traz um toque de cor para os looks mais básicos”, explica Nanda Silveira.

4. Vestidos coloridos

Os vestidos coloridos trazem mais energia ao visual Roman Samborskyi / Shutterstock | Portal EdiCase

A temporada de tirar os vestidos do guarda-roupa chegou. “É a cara da primavera! Quanto mais cor, melhor. Os vestidos coloridos deixam o visual leve, alegre e divertido. Vale apostar em tons vibrantes, blocos de cor ou até misturar várias cores no mesmo look“, recomenda.

5. Muitos acessórios no estilo boho

O estilo boho permite misturar diversos acessórios Ly4ezarnaya / Shutterstock | Portal EdiCase

Os acessórios no estilo boho prometem destaque nesta primavera. “O boho voltou com tudo e quanto mais acessório, melhor. Colares longos, pulseiras, anéis e brincos grandes… O legal desse estilo é poder misturar várias peças e criar um visual cheio de personalidade, sem regras, bem descontraído”, finaliza Nanda Silveira.