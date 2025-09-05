Salada de quinoa com atum e brócolis NoirChocolate / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia Mundial do Coração, comemorado em 29 de setembro, destaca a necessidade de preservar a saúde cardiovascular e incentivar práticas que favoreçam uma vida mais longa. Uma das ferramentas mais eficazes para esse cuidado é a alimentação: optar por ingredientes nutritivos, repletos de fibras, antioxidantes, minerais e gorduras saudáveis, contribui para fortalecer o coração, equilibrar os níveis de colesterol e manter a pressão arterial sob controle.

A seguir, veja 5 receitas com alimentos benéficos para o coração!

Salada de quinoa com atum e brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

170 g de atum sólido ao natural escorrido

1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com a água. Cozinhe em fogo médio até os grãos ficarem macios e translúcidos. Aguarde esfriar. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo até dourar. Em uma tigela grande, misture a quinoa já fria com os brócolis, o pimentão, o milho-verde, a ervilha e o cogumelo. Solte os pedaços de atum com um garfo e incorpore delicadamente à salada. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Omelete de espinafre e tomate-cereja

Ingredientes

4 claras de ovo

1 xícara de chá de folhas de espinafre

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente o alho. Adicione o espinafre e os tomates-cereja, refogando por 2 minutos, até murchar levemente. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela, bata as claras com um garfo ou fouet até espumar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje as claras na frigideira e cozinhe em fogo baixo até começar a firmar nas bordas. Distribua o espinafre e os tomates-cereja sobre metade da omelete e dobre a outra metade por cima. Cozinhe por mais 1-2 minutos, até estar bem firme. Sirva em seguida.

Salmão com molho de ervas e limão

Ingredientes

Salmão

2 filés de salmão

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de ervas e limão

3 colheres de sopa de azeite

Suco e raspas de 1/2 limão

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de manjericão picado

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e alho. Deixe marinar por 15 minutos. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente ou grelha com um fio de azeite. Grelhe os filés por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourarem e cozinharem por dentro. Retire e mantenha aquecido. Em uma tigela, misture o azeite, o suco e as raspas de limão e as ervas. Mexa bem até emulsionar. Regue o peixe grelhado com o molho de ervas e limão e sirva em seguida.

Bolinho de grão-de-bico Ratov Maxim / Shutterstock | Portal EdiCase

Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar e pincelar os bolinhos

Modo de preparo

Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, o azeite, a salsinha e os temperos. Processe até formar uma massa homogênea, mas ainda levemente rústica. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de aveia para dar liga. Misture bem e modele bolinhos do tamanho desejado. Disponha os bolinhos em uma assadeira untada com azeite. Pincele com azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.

Arroz com lentilha, cebola caramelizada e amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola cortada em fatias finas

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de amêndoas picadas

2 dentes de alho picados

1 folha de louro

4 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo