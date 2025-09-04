4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro

A semana reserva grandes lançamentos na Netflix Mouse family / Shutterstock | Portal EdiCase

A semana chega com estreias imperdíveis para os assinantes da Netflix. Há a série “Dark Winds”, um thriller ambientado nos anos 1970 que acompanha policiais em investigações cheias de segredos, espiritualidade e dilemas morais. Além disso, chega a aguardada segunda temporada do anime “Ranma 1/2″, que revive o clássico das artes marciais e da comédia romântica, com Ranma enfrentando novos adversários ainda mais criativos e perigosos.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro!

1. Dark Winds (30/09)

Em “Dark Winds”, Joe e Jim investigam casos de crimes complexos na comunidade indígena Navajo Reprodução digital / AMC | Portal EdiCase

A série se passa na década de 1970 e acompanha o tenente Joe Leaphorn (Kiowa Gordon) e o agente Jim Chee (Zahn McClarnon), membros da comunidade indígena Navajo. Juntos, eles investigam crimes complexos que, à medida que se desenrolam, revelam segredos antigos, tensões culturais e desafios pessoais profundos.

A narrativa combina mistério e drama psicológico, explorando as tradições espirituais Navajo enquanto os protagonistas lidam com dilemas éticos e confrontos com a violência e corrupção ao seu redor. Ambientada em paisagens imponentes do sudoeste dos Estados Unidos, a série oferece suspense envolvente, personagens intensos e uma reflexão sobre justiça, identidade e legado cultural.

2. Gênio dos desejos (03/10)

Em “Gênio dos desejos”, Ka-young liberta o gênio Iblis que transforma sua vida de forma inesperada Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Ka-young (Suzy), uma jovem de vida modesta, vê seu cotidiano virar de cabeça para baixo ao libertar Iblis (Kim Woo-bin), um gênio aprisionado por mil anos em uma antiga lâmpada. Com a promessa de atender três pedidos, ele passa a conviver de perto com ela, dando início a uma trajetória repleta de descobertas, surpresas e mudanças que ultrapassam qualquer expectativa.

Entre encontros divertidos, laços inesperados e momentos de ternura, a relação entre os dois cresce, revelando a força do afeto e os desafios que surgem quando escolhas moldam destinos. Combinando romance, humor leve e toques de fantasia, a trama transporta o espectador para um universo encantado, onde a magia se mistura à reflexão sobre sonhos, responsabilidades e o verdadeiro sentido de liberdade.

3. A nova força (03/10)

“A nova força” mostra a chegada das primeiras mulheres à corporação policial sueca em 1958 Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Situada em 1958, a série retrata a chegada das primeiras mulheres à corporação policial sueca. Essas pioneiras são designadas para o distrito de Klara, em Estocolmo, uma região marcada pela criminalidade e por desafios sociais.

Determinadas a provar seu valor, elas enfrentam não apenas o perigo das ruas, mas também a resistência de colegas, a desconfiança da população e a pressão constante da imprensa. Entre uniformes pouco práticos e expectativas desiguais, a narrativa mostra como a luta pela igualdade de gênero se entrelaça à busca por justiça em uma sociedade ainda dominada por preconceitos.

4. Ranma 1/2 – 2ª temporada (04/10)

Na segunda temporada de “Ranma 1/2”, Ranma continua preso à maldição que o faz alternar de corpo conforme a água fria ou quente Reprodução digital / MAPPA | Portal EdiCase

Na segunda temporada, Ranma Saotome continua preso à maldição que o faz alternar de corpo conforme a água fria ou quente entra em contato com ele, o que complica ainda mais sua vida pessoal e suas batalhas nas artes marciais.