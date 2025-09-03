Sardinha com grão-de-bico BBA Photography / Shutterstock | Portal EdiCase

Entre as leguminosas, o grão-de-bico se destaca por seu aporte proteico e pela presença de minerais como ferro, magnésio e fósforo, fundamentais para quem pratica atividades físicas e busca melhorar o ganho de massa. Incluir esse alimento no cardápio é uma forma inteligente de unir nutrição e prazer à mesa.

A seguir, confira 3 receitas fáceis com grão-de-bico para melhorar o ganho de massa!

Sardinha com grão-de-bico

Ingredientes

4 filés de sardinha fresca

fresca Suco e raspas de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de chá de tomate-cereja

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de sardinha com sal, pimenta-do-reino, raspas e metade do suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio e grelhe os filés por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem cozidos. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite, o alho e o tomate-cereja. Refogue em fogo médio até que o tomate-cereja comece a estourar, formando um molho leve. Acrescente o grão-de-bico, misture bem e ajuste o tempero com sal, pimenta-do-reino e o restante do suco de limão.

Monte o prato distribuindo o refogado de grão-de-bico e tomate-cereja como base, coloque os filés de sardinha por cima e finalize com salsinha. Sirva imediatamente.

Falafel de grão-de-bico Anna Shepulova / Shutterstock | Portal EdiCase

Falafel de grão-de-bico

Ingredientes

3 xícaras de chá de grão-de-bico

Água para demolho

1 cebola picada

picada 4 dentes de alho picados

1 xícara de chá de salsinha

1/2 xícara de chá de coentro

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de coentro em pó

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra bem e seque com pano limpo. Coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, a salsinha e o coentro em um processador e bata até formar uma pasta grossa. Transfira para uma tigela e misture com a farinha de trigo, o cominho, o coentro em pó, a páprica, o bicarbonato de sódio, o sal e a pimenta-do-reino. Modele bolinhas do mesmo tamanho e pressione levemente para dar forma. Coloque os bolinhos em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Omelete de claras com grão-de-bico

Ingredientes

5 claras de ovo

1/2 xícara de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 punhado de espinafre picado

1/2 tomate cortado em cubos

1 colher de sopa de cebola picada

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo