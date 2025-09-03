Mingau de farinha de linhaça com goji berry e chia Julie208 / Shutterstock | Portal EdiCase

A farinha de linhaça é um ingrediente versátil e altamente nutritivo, que pode enriquecer diversas preparações do dia a dia — principalmente no lanche da tarde. Rica em fibras, proteínas, ômega 3 e antioxidantes, ela contribui para a saciedade, favorece o funcionamento intestinal e auxilia na manutenção da saúde do coração. Por ter sabor suave, combina bem com diversas receitas.

A seguir, confira como preparar 3 receitas com farinha de linhaça para o lanche da tarde!

Mingau de farinha de linhaça com goji berry e chia

Ingredientes

3 colheres de sopa de farinha de linhaça

200 ml de leite

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de goji berry

1 colher de chá de cacau em pó

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite em fogo baixo. Acrescente a farinha de linhaça e o cacau e mexa bem até engrossar e formar um mingau cremoso. Adicione o mel e misture até incorporar. Despeje o mingau em uma tigela. Finalize com as sementes de chia e a goji berry por cima. Sirva em seguida.

Muffin de maçã com farinha de linhaça

Ingredientes

2 maçãs raladas

2 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o óleo de coco e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Acrescente as maçãs e misture bem. Em outra tigela, misture a farinha integral, a farinha de linhaça, a canela e o sal. Junte os secos à mistura úmida e mexa suavemente até incorporar. Adicione o fermento por último e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin untadas com óleo de coco, preenchendo até 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Cookie integral com farinha de linhaça e sementes Dream79 / Shutterstock | Portal EdiCase

Cookie integral com farinha de linhaça e sementes

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 xícara de chá de mel

1/3 xícara de chá de óleo de coco

1 ovo

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de sementes variadas (gergelim, girassol, chia, linhaça inteira) para misturar e decorar

Modo de preparo