"Stonewall Tupiniquim": por que agosto é o mês da visibilidade da mulher lésbica no Brasil?

Pesquisadora Patrícia Lessa traz o contexto histórico das reivindicações da comunidade lésbica. Isa Angioletto / Divulgação

Agosto é marcado por duas datas que simbolizam as muitas reivindicações da comunidade lésbica no Brasil. O mês está chegando ao fim, mas as reivindicações da comunidade lésbica não se limitam a esse intervalo de dias.

Enquanto a comunidade LGBT+ dos Estados Unidos se levantava contra a opressão das batidas policiais em bares gays, em 28 de junho de 1969, em Nova York – em um movimento que ficou conhecido como Revolta de Stonewall – as manifestações brasileiras ocorreram anos depois.

Uma delas foi em 19 de agosto de 1983 e ficou conhecida justamente como Stonewall Tupiniquim lésbico, que entrou para a história após a manifestação do Grupo de Ação Lésbico-Feminista (GALF) no Ferro's Bar, em São Paulo. O estabelecimento havia proibido a distribuição do jornal – e, posteriormente, do boletim – ChanacomChana, que trazia informações diversas e de interesse da comunidade.

O boletim teve 12 edições, encerrando as atividades em 1987, quando abriu caminho para as publicações de Um Outro Olhar. Este com distribuição de 10 edições até 1990.

— ChanacomChana foi um nome provocativo. Um nome para brincar com algo que era muito particular daquele momento histórico. O GALF, quando houve a reabertura do processo democrático (no país), mudou o nome (do boletim) para Um Outro Olhar — explica a educadora e tradutora, Patrícia Lessa.

Alguns anos depois, em 29 de agosto de 1996, ocorreu o 1º Seminário Nacional de Lésbicas, no Rio de Janeiro, organizado por ativistas que buscavam romper o silêncio sobre as violências sofridas por essas mulheres. Desde então, essa data passou a ser celebrada como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica.

Lésbicas resistem contra a ditadura militar

O termo lésbica surgiu em uma época em que mulheres que se relacionavam exclusivamente com outras mulheres eram vistas como doentes e, em alguns casos, até criminosas. Para realizar os movimentos de luta no Brasil durante o regime militar, portanto, essas mulheres encontraram ainda mais desafios.

Lessa enfatiza que o jornal ChanacomChana adotava um tom de denúncia, trazendo charges que evidenciavam a ação truculenta da ditadura militar contra ativistas da comunidade LGBT+.

— Havia denúncias em charges contra a Operação Sapatão em São Paulo. A Operação Sapatão era uma forma de cercear as liberdades, que já vinham de uma expressão mundial, como o próprio Stonewall dos Estados Unidos — explica a pesquisadora.

A operação citada por Lessa ocorreu em 15 de novembro de 1980, quando, sob ordens do delegado José Wilson Richetti, policiais saíram às ruas para prender lésbicas. Mais de 200 mulheres foram detidas e liberadas após o pagamento de propina, segundo registros do Memorial da Resistência, em São Paulo.

Publicação de julho de 1980 do Jornal Lampião da Esquina destaca a perseguição de Richetti e a resistência do GALF. Acervo: Centro de Documentação Prof. Dr. Luiz Mott - Cedoc LGBTI+ Grupo Dignidade / Divulgação