Coroada
Stephany Vilaça, representante do Amazonas, é eleita Miss Universe Trans Brasil 2025

Jovem representará o Brasil no concurso mundial que será realizado em dezembro na Índia, ao lado de Alessandra Teixeira Primo

Donna

Mateus Bruxel

repórter fotográfico

