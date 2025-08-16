GERAL

Ouvinte nata
Notícia

"Não quero parecer mais jovem, quero ter a minha idade": Denise Fraga reflete sobre carreira e a arte de contar histórias

Em entrevista a Zero Hora, a atriz fala sobre o longa “Sonhar com Leões”,  que será exibido no Festival de Cinema de Gramado, a relação criativa com o marido Luiz Vilaça e outros projetos

Lou Cardoso

Cultura, Comportamento e Donna

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS