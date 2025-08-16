"Não quero parecer mais jovem, quero ter a minha idade": Denise Fraga reflete sobre carreira e a arte de contar histórias

Denise Fraga estrela a tragicomédia "Sonhar com Leões", que será exibida na quarta-feira em Gramado. TRIP Editora / Julia Mataruna

Conversar com Denise Fraga é como reencontrar uma velha amiga que a vida traz de volta por acaso. Certamente, não será um bate-papo rápido, limitado aos clichês sociais. Ela vai querer te ouvir, e muito. Fascinada por histórias do cotidiano, a atriz de 60 anos enxerga essa vocação como algo natural:

— Minha avó costumava dizer: “Você não pode ir na padaria que volta com uma história.” Quando eu era pequena, lembro que adorava ouvir minhas tias e avós contando histórias da família. Até fingia que dormia para ouvir as que não podiam ser contadas perto de uma criança. Hoje, tenho uma memória tão viva disso que as pessoas até me perguntam sobre elas.

Ao conhecer o diretor Paolo Marinou-Blanco, Denise não hesitou em aceitar o convite para protagonizar Sonhar com Leões, coprodução entre Brasil e Portugal que estreia na mostra competitiva do 53º Festival de Cinema de Gramado. Nesta tragicomédia, ela interpreta Gilda, diagnosticada com uma doença terminal e com expectativa de apenas mais um ano de vida. Seu único desejo? Morrer com dignidade e sem dor.

— O roteiro era original e tratava de um tema espinhoso, a eutanásia, com inteligência e coragem. O Paolo tem um humor muito específico, com um timing cômico afiado, às vezes sarcástico. Fiquei com medo de não estar à altura, mas também com muita vontade de fazer. É um filme que eu queria pegar as pessoas pela mão para levá-las ao cinema para ver.

O tema do longa também dialogou diretamente com a vida pessoal da atriz. Durante as filmagens, em 2024, Denise acompanhou o declínio físico da mãe, Wilma Fraga, que faleceu em janeiro deste ano e sempre defendeu o direito à eutanásia:

— Ela dizia que não era justo o corpo, no fim da vida, tirar a dignidade. Eu já acreditava nisso, mas o filme aprofundou minha reflexão. Depois, descobri que Paolo também havia vivido essa questão com o pai. Essa troca criou uma conexão muito forte entre nós. Eu me vesti da causa dele. Um filme, para um cineasta, é um manifesto de algo que ele quer muito contar. Ou seja, não se faz à toa.

Retornar a Gramado para exibir Sonhar com Leões, na próxima quarta-feira (20), também é motivo de emoção. Antes de receber o Troféu Cidade de Gramado em 2020, a atriz já havia conquistado, em 1999, o Kikito de melhor atriz por Por Trás do Pano, dirigido por Luiz Villaça, seu marido.

— Gramado é um lugar que mora no meu coração e que representa uma das maiores felicidades da minha vida. Estou muito feliz de voltar. Fiquei emocionada quando soube que Sonhar com Leões estaria na programação, por tudo o que esse festival significa para mim — comemora.

“Consolo da fraternidade”

Ao lado do marido, Denise criou aquele que se tornaria quase uma marca registrada da sua carreira: Retrato Falado, clássico quadro humorístico do Fantástico que, entre 2000 e 2007, encenou histórias reais enviadas pelos telespectadores.

O formato se estendeu e se adaptou aos palcos com Eu de Você, monólogo em que Denise interpreta situações cotidianas compartilhadas por pessoas reais que atenderam o seu pedido e enviaram cartas e mensagens.

O que também inspirou O Que Só Sabemos Juntos, peça que estrela ao lado de Tony Ramos — que voltou aos palcos, após 20 anos, depois de assistir ao espetáculo solo da amiga e convidá-la a criar um projeto novo. Na montagem, a dupla também explora experiências e sentimentos do público.

Para Denise, a arte de contar histórias reais serve justamente para universalizar vivências e permitir que o público encontre, nos seus sofrimentos individuais, o consolo da fraternidade:



— Em Eu de Você, cito um texto maravilhoso da Simone de Beauvoir: “A dor compartilhada deixa de ser um exílio.” Essa é uma das funções essenciais da arte: superar a solidão, que é comum a todos nós, mas que, paradoxalmente, nos faz sentir estranhos uns aos outros.

Em cartaz tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, as duas peças evidenciam a forte conexão criativa da artista com o diretor das montagens, justamente o seu marido. Com 30 anos de casamento e pais de Nino e Pedro Villaça, Denise acredita que não existe receita para um casamento duradouro, mas que o incentivo mútuo é um dos pilares da relação:

— A gente se provoca, discorda com amor, e isso nos faz crescer. Trabalhar juntos é natural, e às vezes até fazemos brincadeiras, como a “vaca amarela”, para não falar de trabalho (risos). Mas, no fundo, falar de trabalho também é uma delícia para nós.

Com 30 trabalhos na TV, 27 filmes e 21 peças no currículo, Denise Fraga é uma especialista em transformar algo banal em arte por meio da escuta. Em entrevista a Zero Hora, ela fala sobre como o novo filme a fez refletir sobre a morte, outras lembranças de Gramado e o que ainda espera conquistar na vida.

Confira a entrevista com Denise Fraga

Como foi o processo de construção da Gilda?

Gilda é um dos melhores personagens que fiz. Ela é uma mulher muito diferente de mim, com um sarcasmo cortante e uma visão seca da vida, mas que vai se revelando mais complexa. Interpretá-la acessou lugares que eu não costumo usar, e isso me ensinou muito.

Como foi lidar com um filme que aborda tanto a morte? Sua percepção sobre a vida ou a morte mudou de alguma forma?

No ano passado, antes da partida da minha mãe, tive uma vivência muito intensa com ela no hospital. No meio disso, também perdi uma cadela muito querida nossa, que tivemos que sacrificar. Isso me trouxe mais uma camada dessa complexidade de falar sobre a finitude. Na verdade, várias coisas aconteceram na minha vida – entre elas Sonhar com Leões – e isso coincidiu com os meus 60 anos (completados em outubro de 2024).

Sinto que falar da morte é falar da vida. Quando você consegue realmente se debruçar e falar de verdade sobre isso, sobre esse olhar para trás e avaliar o que se viveu, você tem mais condição de transformar seus dias. Eu dobrei minha atenção para a beleza da vida e para a urgência de criar estratégias de alegria. A gente precisa disso para viver. É preciso fazer dessa jornada uma boa viagem, porque é isso que ela é: uma viagem que nos foi dada, e que vai chegar ao fim.

Quais memórias você guarda do Festival de Cinema de Gramado?

Gramado tem um lugar muito aconchegante no meu coração. Em 1999, estávamos vivendo aquela alegria de ver Por Trás do Pano ser premiado – nosso primeiro longa juntos – e ainda com nossos filhos pequenos. Sempre brinco que o Luiz e eu fazemos “filhos e filmes”: durante as filmagens do Por Trás do Pano eu amamentava um filho, e, no lançamento, amamentava outro.

A equipe do filme só me via com uma criança no colo. Depois da premiação, quando fomos comemorar em um restaurante, o garçom comentou: “Para quem nunca viu, e quiser ver uma coisa rara, está nevando em Gramado”. E realmente estava. Foi mágico.

Interpretar personagens baseados em histórias cotidianas se tornou algo natural em sua trajetória ou foi uma oportunidade?

Essa relação com histórias reais foi acontecendo e acabou virando quase um vício (risos). Hoje, quando conheço alguém, já quero saber de onde veio, qual é a sua história. Entro num táxi, converso com o motorista, e dali já surge uma narrativa. Acho que também passei a ter mais coragem para perguntar: “Mas por quê? Se você estava aqui, por que foi para o México? Sua mãe era mexicana?” E, de repente, a pessoa te conta algo incrível.



É impressionante como todo mundo tem uma história. O que falta, muitas vezes, é paciência para ir desvendando, porque nossa escuta anda muito deteriorada. A gente acha que é mais do mesmo, uma conversa banal. Mas se insistir, encontra aquele fio que torna a pessoa e sua experiência únicas. É muito bonito.

Acho que se você não fosse atriz, poderia apostar na carreira de jornalista, que gosta de perguntar, contar histórias…

Você sabe que tem um livro que eu adoro, da Eliane Brum, O Olho da Rua. Ela fala uma coisa muito bonita: ouvir alguém é, principalmente, ouvir o que a pessoa não falou. Eu acho isso um grande lema para a escuta. Por isso que adoro os áudios e acho muito bom não acelerar os áudios. Porque é exatamente no silêncio, na escolha de qual palavra usar, na hesitação, no gaguejar, que você realmente ouve o que a pessoa está querendo dizer.

Você sempre foi uma grande defensora da arte. O que você considera essencial para trabalhar na área?

Antes de mais nada, precisa colocar arte na vida, ser um bom espectador. Leia, vá ao teatro, vá ao cinema, ande na rua, não se prive da vivência, saia da sua tela, veja coisas inteiras, permita-se mergulhar. Não fique consumindo apenas fragmentos. O que vai te dar inspiração é o mergulho.

O teatro é o maior exercício de alteridade que existe: colocar-se no lugar do outro. Quem vive com arte vive melhor, porque tem mais chance de compreender a imperfeição humana: nossos eternos dilemas insolúveis – o ciúme, a ingratidão de um filho, os arquétipos emocionais que nos fazem bater cabeça e insistir nos mesmos erros. Com o tempo, você aprende que somos falíveis, que somos ridículos. O teatro dá essa sensação de irmandade.

Como você lida com imposições em torno da beleza? Principalmente por ser uma pessoa pública e estar sempre em exposição.

Tenho muito medo de procedimentos, de não me reconhecer depois. Você coloca na mão de outra pessoa algo que pode modificar a sua expressão, e isso me deixa muito nervosa. Ao mesmo tempo, não é fácil envelhecer. Às vezes me pego no espelho puxando aqui e ali. Mas o que eu sinto é que quero ter a minha idade. Não quero parecer mais jovem.



Essas expressões que a gente tem, a gente precisa delas. Sinto que minhas rugas têm valido muito para o cinema. Nos últimos filmes que fiz, os diretores sempre comentavam sobre como nunca mexi no meu rosto, e isso me traz um certo conforto. Mas não é fácil, porque dá vontade, às vezes, de mexer. Por enquanto, pelo menos, não mexo.

Aos 60 anos de vida e com 40 de carreira, o que ainda falta conquistar ou realizar profissionalmente ou até pessoalmente?

Fiz 60 anos, né? Aí fiquei pensando assim: “Nossa, não vai dar tempo.” (risos). Porque tem tanta coisa que eu queria fazer, ter e ler. Adoraria estudar neurociência, psicanálise e antropologia. O comportamento humano me fascina muito.

Então, fico estudando as descobertas da neurociência sobre essa modificação do nosso cérebro. E também, psicologicamente, como isso tem afetado nossas relações humanas, nossa capacidade de empatia e de escuta. É um assunto que me interessa muito.