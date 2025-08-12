Conheça o anjo da guarda do signo de Virgem

Rafael é o anjo da guarda do nativo de Virgem Alones / Shutterstock | Portal EdiCase

O anjo da guarda faz parte de várias tradições religiosas e é visto como uma presença celestial que oferece conforto, orientação e proteção contra perigos físicos e espirituais. Essa figura simbólica representa o cuidado divino e a vigilância constante, trazendo uma sensação de segurança e conexão com o sagrado, além de fortalecer a fé na presença desses seres de luz.

A seguir, Emylian Kali, consultor esotérico da ¡Quilibrio, explica qual é o anjo dos virginianos e ensina ritual para conexão. Confira!

Anjo da guarda de Virgem

Rafael, o anjo da cura de Virgem, traz uma energia de purificação e sabedoria. Ele nutre a busca por mente e corpo saudáveis, oferecendo orientação nos caminhos da autenticidade e do equilíbrio. A energia de Rafael é vital para os virginianos que desejam cultivar um estilo de vida equilibrado e saudável. Como guardião da purificação e da cura, ele sempre apoia os nativos na jornada rumo à sabedoria interior.

A pedra amazonita ajuda a fortalecer a saúde física e mental do virginiano Saga Photo and Video / Shutterstock | Portal EdiCase

Dicas para conexão com o anjo da guarda do signo de Virgem