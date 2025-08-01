GERAL

Mãos talentosas
Artesãs gaúchas transformam fibras vegetais em artesanato que preserva memória, identidade e sustentabilidade

Projeto mapeia e valoriza o trabalho de profissionais do Interior, destacando a força de saberes ancestrais por todo o Estado

Giordana Cunha

