Veja os significados dos símbolos na etiqueta da roupa

As informações da etiqueta orientam como lavar a peça corretamente e garantir a durabilidade do tecido New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

As etiquetas das roupas são um guia importante para manter cada peça em boas condições por mais tempo. Prestar atenção a esse cuidado evita problemas como desbotamento, perda do caimento ou desgaste precoce. Escolher o modo de lavagem adequado, regular a temperatura da água e usar o sabão correto são atitudes simples que ajudam a preservar a aparência e o conforto das roupas no dia a dia.

Por isso, Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec, explica o significado dos principais símbolos das etiquetas. Confira!

1. Quadrado

O quadrado indica como a roupa deve ser seca valeriya kozoriz / Shutterstock | Portal EdiCase

O quadrado é o símbolo que possui a maior quantidade de variantes, ele indica como a peça deve ser seca. O “X” indica que o material não pode passar por uma secadora. Quando houver uma bolinha dentro do círculo, significa que a roupa pode ser seca na temperatura mínima. Com duas bolinhas, pode passar pela secadora na temperatura máxima.

Já as sinalizações para os outros tipos de secagem são representadas da seguinte forma: quando o quadrado está com um meio círculo, significa que a peça deve ser estendida em um varal; um traço horizontal, indica que a roupa deve ser seca sobre uma superfície plana; um traço indica que o item deve ser pendurado em um varal, mas sem ser torcido; e três traços na vertical, a roupa deve ser colocada em um cabide para secar.

2. Círculo

O círculo orienta se a roupa pode passar por secagem profissional valeriya kozoriz / Shutterstock | Portal EdiCase

O círculo indica limpeza profissional, a seco ou úmido. Se estiver riscado (“X”), a peça não pode ser limpa desta forma. Se o símbolo vier com letras como P, F ou W, sugere que o item deve ser higienizado com determinados produtos:

P: limpeza a seco profissional com percloroetileno, podendo ser normal ou suave;

limpeza a profissional com percloroetileno, podendo ser normal ou suave; F: limpeza a seco branda com solventes à base de hidrocarbonetos;

limpeza a seco branda com solventes à base de hidrocarbonetos; W: limpeza profissional a úmido, com água, técnica e equipamentos adequados, não limpeza doméstica.

Os símbolos podem vir com uma ou duas linhas abaixo do círculo, indicando ciclos mais suaves (uma linha = suave; duas = muito suave). É sempre recomendado procurar uma lavanderia especializada caso a peça possa ser higienizada a seco.

3. Triângulo

O triângulo indica o tipo de alvejante que pode ser usado na peça valeriya kozoriz / Shutterstock | Portal EdiCase

O formato de triângulo indica como o alvejante deve ser usado na peça. O símbolo sozinho permite uso do produto no tecido, mas se vier acompanhado de um “X” representa que o alvejante é proibido na roupa. Quando o triângulo conta com a sigla “CL”, aponta que pode ser feito o uso do alvejamento com cloro, enquanto dois riscos diagonais no interior, sinalizam que o processo pode ser feito apenas com cloro.

4. Ferro de passar

O ferro de passar orienta sobre as temperaturas permitidas na peça ao ser passada valeriya kozoriz / Shutterstock | Portal EdiCase

Além da lavagem, as peças também exigem atenção ao serem passadas. As etiquetas contam com um desenho de um ferro de passar, que assim como o símbolo de secar, traz sinalizada por bolinhas a temperatura máxima permitida no momento da passadoria. Uma bolinha para baixa temperatura, até 110 °C, duas para a média, até 150 °C, e três para alta temperatura, até 200 °C. Se aparecer um ferro com um X, os itens não podem ser passados.

Norma vigente no Brasil

No Brasil, a norma vigente que padroniza os processos de cuidados de conservação e seus símbolos/descrições é a ABNT NBR ISO 3758:2013, que diz respeito a esses processos na etiqueta de composição. Essa norma é adotada por diversos países ao redor do mundo, como na Europa e pelos nossos vizinhos na América Latina, por meio do modelo Ginetex.