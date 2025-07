Veja como usar a decoração escandinava nos ambientes da casa

A decoração escandinava surgiu no norte da Europa, mais especificamente na região da Escandinávia, e teve seu auge na década de 1950. Por isso, traz as características dessa região. “Ela é inspirada em elementos nórdicos e paisagens locais. Muitos elementos que pertencem a esse estilo estão ligados ao frio rigoroso e a iluminação mais escura do inverno”, explica a designer de interiores Larissa Santo.

O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia do conforto, aconchego e minimalismo. Segundo a profissional, ele é marcado por cores claras, com o intuito de dar mais claridade ao ambiente, já que os dias de inverno são curtos e escuros. Elementos funcionais como tapetes mais quentinhos e mantas ajudam a compor o espaço.

Aplicando a decoração escandinava nos ambientes

Cozinha e banheiro

Para a cozinha , Larissa Santo sugere móveis brancos e amadeirados. “Como revestimento, coloque um daqueles modelos retangulares, que são conhecidos como subway tiles. Tenho certeza de que vai ficar lindo,” aconselha. Também estão bastante presentes ladrilhos em tons claros com textura, louças claras, metais acobreados ou pretos e bancadas em madeira natural. Para o banheiro, a designer de interiores indica colocar um revestimento amadeirado na área do box ou piso e usar gabinete e pia brancos.

Sala e quarto

Uso consciente na decoração

Use o que te deixa feliz e confortável

Entre as principais características da decoração escandinava estão o uso de cores claras, minimalismo, elementos naturais, praticidade e conforto, mas o importante é você aproveitar e adaptar de acordo com o que lhe traz identificação.

“Com a pandemia, o olhar das pessoas para com as suas casas mudou. Hoje, ela atende a inúmeras funções, e o que antes víamos e vivíamos no mundo lá fora, hoje estão dentro das nossas casas, por necessidade ou desejo. Portanto, a casa é sua, e precisa te representar, te fazer feliz“, aconselha Juliana Cararo. Portanto, o importante é usar as dicas e informações de modo que lhe ajudem a deixar seu lar do jeito que lhe faça sentir bem.