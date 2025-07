Veja como prestar os primeiros socorros em emergências

“De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as lesões acidentais e emergências médicas são uma das principais causas de morte e incapacitação no mundo, especialmente em ambientes domésticos e urbanos. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) alerta que acidentes domésticos causam milhares de internações anuais, muitas delas evitáveis com ações rápidas e corretas”, alerta.