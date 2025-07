Veja como o yoga pode auxiliar na saúde do homem

Comemorado em 15 de julho, o Dia do Homem é uma oportunidade para ampliar a conversa sobre bem-estar e qualidade de vida masculina. O autocuidado, muitas vezes deixado em segundo plano, pode começar com práticas simples e eficazes — como o yoga, que atua diretamente na prevenção de doenças e na funcionalidade do corpo.

De acordo com o professor de yoga e naturopata Ravi Kaiut, especialista no método Kaiut Yoga, voltado à mobilidade e funcionalidade do corpo, a prática é especialmente útil para questões que afetam diretamente a saúde masculina. “O yoga atua de forma muito eficiente em dores crônicas, tensões musculares, ansiedade e até no desempenho físico e sexual, temas muito presentes no universo masculino, mas ainda cercados de tabus”, explica.