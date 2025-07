Veja como as fibras ajudam na prevenção do câncer colorretal

As fibras aceleram o trânsito intestinal e diminuem o tempo de contato com substâncias que podem estimular o surgimento do câncer Daniela Maksimovic / Shutterstock | Portal EdiCase

O câncer colorretal é o terceiro mais comum no Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Só este ano, deverão ser diagnosticados 45.630 casos, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Os alimentos ricos em fibras têm importante papel no apoio da prevenção destes tumores, que se desenvolvem a partir de mutações genéticas de lesões benignas — como pólipos — no intestino grosso, incluindo o cólon e o reto.

“As fibras aceleram o trânsito intestinal, reduzindo o contato das substâncias que estimulam o surgimento do câncer com as paredes intestinais”, explica o médico oncologista Alexandre Palladino, que acrescenta: “Podem também ter um efeito anti-inflamatório e modular a microbiota intestinal, conjunto de bactérias, vírus, fungos e outros microrganismos que habitam nosso corpo. Assim, propiciam um ambiente menos carcinogênico no intestino”.

Um estudo da Universidade de Perugia, na Itália, chamado “Rectal Cancer: 20% Risk Reduction Thanks to Dietary Fibre Intake. Systematic Review and Meta-Analysis“, evidenciou que comer frutas, verduras e outras fontes de fibras têm a probabilidade de apoiar a redução de 20% o risco de câncer no reto — região onde ocorre um terço dos casos de câncer colorretal. Os pesquisadores analisaram 22 estudos sobre o tema, que avaliaram 2.876.136 indivíduos.

Fatores de risco para o câncer colorretal

A dieta pobre em fibras é um dos principais fatores de risco do câncer colorretal. Outros fatores importantes são o consumo de alimentos processados — como os embutidos —, o sedentarismo, a obesidade, o consumo regular de álcool e tabaco, condições genéticas ou hereditárias, como doença inflamatória intestinal crônica, e histórico familiar.

Aumentando o consumo de fibras

As principais fontes de fibras alimentares são frutas, verduras, legumes, sementes, grãos integrais e oleaginosas. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) recomenda aos adultos consumirem de 25 a 30 gramas de fibras por dia, o que representa pelo menos cinco porções de frutas e vegetais. Cada porção equivale a uma quantidade que cabe na palma da sua mão, do alimento picado ou inteiro. Também é recomendado o consumo mínimo de três porções de cereais integrais por dia.

O consumo de fibras tem melhores evidências na redução do risco de câncer colorretal Josep Suria / Shutterstock | Portal EdiCase

Relação entre fibras e prevenção do câncer

A relação precisa entre a ingestão de fibras e a prevenção do câncer continua sendo uma área de pesquisa ativa. O médico Alexandre Palladino esclarece quatro das principais dúvidas sobre essa temática. Confira!

1. O consumo de fibras tem o potencial de apoiar a prevenção de vários tipos de câncer?

As melhores evidências são referentes à redução dos riscos de câncer colorretal. Os benefícios para a prevenção de outras neoplasias são menos estabelecidos na literatura médica, mas pode haver alguma relação, o que está sendo foco de pesquisas.

2. Existem benefícios secundários desse padrão alimentar para a prevenção do câncer?

Sim. As fibras ajudam a promover a saciedade, reduzindo a ingestão de calorias ao longo do dia. Essa estratégia contribui para o controle do peso e a diminuição do processo inflamatório que propicia o desenvolvimento de tumores.

3. Apenas pessoas com histórico familiar de câncer precisam se preocupar com a alimentação?

Uma dieta equilibrada é importante para todos, mesmo para aqueles que não têm histórico familiar da doença.

4. O câncer colorretal acomete apenas os idosos?

Embora seja mais comum em pessoas com 60 anos ou mais, a incidência vem aumentando em adultos jovens nas últimas décadas.