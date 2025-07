Veja como a amizade impacta a saúde mental

Amizades afetam a vida adulta

Qualidade da amizade é importante

Para quem se preocupa com a quantidade de amigos, Jéssica de Souza Pinheiro ressalta que qualidade é o que realmente importa. “Ter uma ou duas pessoas com quem você pode contar de verdade, se abrir sem medo de julgamento e sentir apoio genuíno, já é extremamente valioso. Laços profundos e confiáveis têm um impacto mais significativo na saúde emocional do que relações superficiais em grande número”, diz.

Riscos das amizades tóxicas

Mas nem todas as amizades fazem bem. A psicóloga alerta que amizades tóxicas são aquelas que geram mais desgaste do que bem-estar. “Pode envolver manipulação, competição velada, cobranças excessivas, críticas frequentes disfarçadas de ‘sinceridade’ ou ausência de apoio quando você mais precisa. Se, após o contato com a pessoa, você se sente exausta, culpada ou diminuída com frequência, é um sinal de alerta”, explica.