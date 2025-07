Veja benefícios de praticar esportes variados na infância

Natação na segunda, judô na quarta e futebol no sábado. A agenda de algumas crianças inclui múltiplas modalidades esportivas ao longo da semana, cada uma com suas regras, exigências e propostas pedagógicas. Com tantas opções disponíveis, surge uma dúvida comum entre pais e educadores: variar tanto assim será positivo ou pode sobrecarregar os pequenos?