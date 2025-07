As características dos signos podem favorecer determinadas profissões Keronn art / Shutterstock | Portal EdiCase

Cada signo do zodíaco possui características únicas que influenciam a forma como uma pessoa se comporta, se comunica e lida com desafios. Essas particularidades podem contribuir diretamente para a escolha e o desempenho em determinadas profissões.

A seguir, veja as profissões que mais combinam com cada signo do zodíaco!

Áries

Os nativos de Áries combinam com profissões que atendem a sua necessidade de conhecimento

Por ser o primeiro representante do zodíaco, Áries rege o nascimento, os inícios e abre caminhos. “Os nativos deste signo estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso os leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivessem procurando algo”, observa a astróloga Thaís Mariano.

As profissões que combinam com as características dos arianos são:

Carreira militar

Medicina alternativa

Neurocirurgia

Enfermagem

Atletismo

Touro

Os nativos de Touro combinam com profissões que satisfaçam a sua busca por conforto e prazer

Touro está relacionado com a segurança, os sentidos e a busca por conforto e prazer. Segundo a astróloga, os nativos deste signo exibem características como determinação, obstinação, acolhimento, praticidade, afinidade com a natureza e apreço pelo belo.

As profissões que combinam com as características dos taurinos são:

Endocrinologista

Músico, cantor e bailarino

Economista e bancário

Biólogo

Gastrônomo

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos combinam com profissões que permitam transitar por diversos campos e assuntos

Gêmeos rege a comunicação, o conhecimento, a mutabilidade e a flexibilidade. Por isso, segundo Thaís Mariano, os nativos estão sempre em busca de novidades e possuem habilidade para transitar por diversos campos e assuntos.

As profissões que combinam com as características dos geminianos são:

Escritor, roteirista e jornalista

Comerciante e vendedor

Freelancer

Social media

Publicitário

Professor de línguas e tradutor

Câncer

Os nativos de Câncer combinam com profissões ligadas às emoções e ao cuidado

De modo geral, os cancerianos se identificam com trabalhos relacionados ao cuidado, à preservação, ao acolhimento e à manutenção das memórias e das emoções. Tais setores profissionais, segundo Thaís Mariano, ajudam os nativos a equilibrar o excesso de energia e a usar suas habilidades de forma produtiva e construtiva.

As profissões que combinam com as características dos cancerianos são:

Direito da família

Terapia familiar

Ginecologia

Gastronomia

Antropologia

Leão

Os nativos de Leão combinam com profissões de destaque

Leão é o segundo signo da tríade de Fogo e, assim como o animal que o representa, ele está em busca de liderar. Ele rege a criatividade, a singularidade de cada ser, o brilho pessoal e a diversão. Por isso, o leonino facilidade em cargos de liderança em geral, profissões ligadas à estética, à dramaturgia e em cargos públicos de destaque.

As profissões que combinam com as características dos leoninos são:

Ator/atriz

Cantor

Organizador de eventos

Esteticista

Cardiologista

Virgem

Os nativos de Virgem combinam com profissões que exijam do seu perfeccionismo

As pessoas de Virgem são movidas pelo trabalho e dão grande importância para esse setor da vida. No entanto, precisam aprender a equilibrar a mente brilhante com a sabedoria para lidar com as outras áreas da vida. É o segundo representante da tríade de Terra, sendo que sua missão é aperfeiçoar a matéria.

As profissões que combinam com as características dos virginianos são:

Farmacêutico

Nutricionista

Profissional de limpeza e organização

Bibliotecário

Revisor e supervisor

Libra

Os nativos de Libra combinam com profissões que exijam boas relações sociais

Os librianos são pessoas diplomáticas, justiceiras, pacíficas e sociáveis. Conversam com todos e têm uma boa relação social nos espaços que frequentam. Isso porque o signo de Libra é o segundo representante da tríade de Ar e sua missão é se relacionar. “É o signo que rege os relacionamentos, o equilíbrio, a balança, o dar e o receber, a justiça e a beleza”, esclarece a astróloga.

As profissões que combinam com as características dos librianos são:

Esteticista

Perfumista, terapeuta floral e aromaterapeuta;

Advogado

Relações internacionais e diplomata

Decorador e arquiteto

Escorpião

Os nativos de Escorpião combinam com profissões que exijam foco e perseverança

Os nativos do signo de Escorpião são conhecidos por sua intensidade, determinação e grande capacidade de concentração. Caracterizados por uma personalidade profunda e enigmática, esses indivíduos costumam ser estratégicos, intuitivos e resilientes, qualidades que os tornam excelentes em situações que exigem foco e perseverança.

“Os escorpianos tendem a ter uma incrível capacidade investigativa. Isso porque o arquétipo desse signo representa um mergulho nas profundezas e uma habilidade para ir profundamente nas questões que lhe despertam interesse”, explica Thaís Mariano.

As profissões que combinam com as características dos escorpianos são:

Psicólogo

Investigador criminal e detetive

Mágico e hipnólogo

Médico legista

Sagitário

Os nativos de Sagitário combinam com profissões em que possam agregar conhecimento

Os nativos de Sagitário, regidos pelo elemento Fogo e pelo planeta Júpiter, são conhecidos por sua natureza otimista, expansiva e aventureira, características que se refletem em sua atuação no âmbito profissional. São pessoas entusiasmadas, curiosas e cheias de energia.

“Os sagitarianos têm sede de saber mais, de expandir a sua capacidade, de se aventurar e de explorar a vida”, explica Thaís Mariano. Além disso, o signo representa a capacidade de agregar conhecimento de diversas áreas e evoluir mentalmente.

As profissões que combinam com as características dos sagitarianos são:

Professor universitário

Profissional de comércio exterior

Filósofos

Profissional de idiomas, cultura e literatura

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio combinam com profissões que necessitam de ordem

Sendo o último signo da tríade de Terra, Capricórnio representa a realização da matéria, o que o torna uma fonte de segurança material, hierarquia e ordem. Além disso, o signo rege os ossos, os dentes e o processo de envelhecimento natural da vida.

As profissões que combinam com as características dos capricornianos são:

Engenheiro e arquiteto

Administrador

Servidor público

Ortopedista e geriatra

Político

Aquário

Os nativos de Aquário combinam com profissões que que exijam um grande intelecto

Além de revolucionários, os aquarianos também têm como característica marcante um alto nível de inteligência. De acordo com a astróloga Thais Mariano, eles aprendem com grande facilidade e possuem um intelecto que vai além do que a maioria das pessoas consegue captar.

De modo geral, os nativos de Aquário pensam de forma coletiva, têm facilidade de liderança e possuem devoção por causas e ideais. “Sendo assim, apesar de eles terem a tendência a se destacarem em qualquer caminho que seja, algumas profissões são mais favoráveis para os aquarianos”, enfatiza a astróloga.

As profissões que combinam com as características dos aquarianos são:

Astrônomo e astrólogo

Terapeuta alternativo

Político e assistente social

Engenheiro elétrico

Profissional da Tecnologia da Informação

Peixes

Os nativos de Peixes combinam com profissões que ajudam outras pessoas

Peixes é o signo que representa o encerramento do zodíaco, as finalizações e a completude. “Piscianos possuem grande sensibilidade, empatia, capacidade de sentir o outro e de compreender as dores alheias”, afirma Thaís Mariano.

As profissões que combinam com as características dos piscianos são: